Європа має бути готова відправити в Україну військові сили – МЗС Естонії

Головне із заяви міністра:
- Лідери ЄС мають бути готовими відправити війська в Україну
- Членство України в НАТО є найкращим варіантом безпеки
- Заяви Трампа про швидке завершення війни непокоять союзників
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що європейські лідери мають бути готові відправити військові сили в Україну, щоб підтримати мирну угоду, яку може укласти Трамп. Про це пише Financial Times.
Зазначається, що найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО. Але якщо США виступлять проти приєднання Києва до Альянсу, Європа повинна вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії. Вона може розгорнути свої війська після завершення бойових дій.
"Реальні гарантії безпеки означають справедливий мир, і тоді ми говоримо про членство НАТО. Але без США це буде неможливо, і йдеться про будь-які форми зовнішньої присутності", – наголосив Цахкна.
Видання додає, що Трамп обіцяв швидке завершення війни в Україні. Це викликало занепокоєння з приводу можливих несправедливих угод, підкріплених загрозою скорочення військової підтримки США.
"Перемога Трампа на виборах призвела до посилення обговорення серед союзників про підтримку України, враховуючи ситуацію на фронті", - каже міністр закордонних справ Естонії.
Він також підкреслив важливість участі Франції та Німеччини в цих зусиллях, оскільки Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги після США.
"Європа повинна інвестувати в оборону", - переконаний Цахкна.
Відправка військ союзників в Україну - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, то війська НАТО уже були б в Україні.
Також зазначалось, що американський політик Дональд Трамп, який переміг на виборах США у 2024 році, в рамках "мирного плану" може закликати Європу до залучення військ для забезпечення буферної зони між армією України та країни-агресора Росії.
Крім того, колишній британський премʼєр Борис Джонсон також заявив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну.
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