Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

Про що йде мова:
- Захід може зіштовхнутися з серйозною агресією РФ, якщо Україна програє
- Великобританія може бути вимушена допомагати Україні набагато більше
Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну. З таким припущенням виступив колишній британський премʼєр Борис Джонсон у вівторок, 12 листопада.
Як передає The Telegraph, про це Борис Джонсон сказав GB News.
За умови, що Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні, у Великої Британії не залишиться іншого виходу, крім як зробити більше для захисту Києва.
"Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - йдеться у заяві.
Борис Джонсон висловлює тривожне переконання, що, якщо Україна програє, то світ чекатиме страшний сценарій. На його думку, Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.
"Хочу звернутися до людей, які не розуміють, навіщо нам підтримувати українців. Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде підірвана Росією, що посилилася, різні частини Європи опиняться під загрозою", — сказав Джонсон.
Інші цікаві міжнародні новини
Як розповідав Главред, президент Польщі Анджей Дуда неочікувано "плюнув" в очільника Білорусі Олександра Лукашенка. На 29-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP29) виник конфлікт.
Своєю чергою президент Фінляндії розкрив плани Трампа щодо встановлення миру в Україні. Він висловлює думку, що новообраний американський президент дуже серйозно ставиться до проблеми війни.
Однак не варто боятися, що новий президент США "здасть" Україну Путіну. Навпаки, як переконаний експерт Бєлковський, "все веде до перемир'я". Він назвав термін, коли закінчиться війна в Україні.
Читайте також:
- Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами
- Ворог "профукав" наступ: через втрати РФ плани Путіна не мають успіху - експерт
- Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред