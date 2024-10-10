Європа буде готова розбомбити РФ: який крок Кремля спровокує захід до дій - Жданов

Наразі бойове чергування російських "Ярсів" не становить загрози ні Україні, ні світу.

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РФ шукає привід, щоб використати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія продовжує активно брязкати ядерною зброєю та шукає найменшу підставу для того, аби звинуватити Україну в провокаціях, щоб виправдати своє бажання застосувати ядерні ракети.

Наприклад, умовний захід ЗСУ до Білорусі буде для РФ більш ніж достатнім приводом для використання у цій війні "ядерної карти". Про це розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Це спричинено тим, що Сили безпеки та Союзна держава існують не лише на папері, а й у житті. З цього ж і почалося повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді Росія та Білорусь проводили навчання з перевірки готовності сил безпеки Союзної держави.

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"Також існує договір між Росією та Білоруссю про союзництво, і він також дає формальний привід для застосування ядерного озброєння. Крім того, факт нещодавньої зміни ядерної доктрини РФ", - наголосив експерт.

Однак Жданов переконаний, що ядерна зброя - це більш політична історія, ніж військова. Навряд чи європейські партнери Путіна, як от Орбан і Фіцо хочуть, аби РФ запустила ядерну ракету по Україні, адже наслідки від цього можуть відчути на собі і їхні держави.

"Куди йтиме радіоактивна хмара, сказати не може ніхто. Усі пам'ятають Чорнобиль: де була ЧАЕС, а де Нідерланди, і, тим не менш, у Нідерландах спрацювала сигналізація на атомній станції, там випав також радіоактивний дощ", - пояснив він.

Тому, за словами експерта, Європа у випадку реальної небезпеки, як от пересування ядерного боєзаряду РФ, буде готова розбомбити будь-які об'єкти в Росії. Оскільки помітити це не так складно, як тільки контейнер викотять із бункера, про це знатиме увесь світ і почне діяти.

"Можна хоч десять "Ярсів" поставити на бойове чергування, але якщо в голові "Ярсу" немає ядерного боєзаряду, то це просто болванка ракети", - підкреслив Жданов.

Комплекс "Ярс" / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Брязкання Росією ядерним озброєнням

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ активно шантажує Україну та її західних партнерів ядерною зброєю, найімовірніше, щоб зупиняти допомогу ЗСУ. Так агресорка Росія, яка нещодавно невдало випробувала ядерну ракету Сармат, пригрозила Сполученим Штатам "дзеркальною відповіддю" у разі випробування американцями ядерної зброї.

Раніше стало відомо, що Росія вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Подія збіглася у часі з днем народження диктатора Володимира Путіна. Як звітують пропагандисти, "Ярс" нібито уражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова міць еквівалентна начебто мільйону тонн.

Напередодні 12 країн, включаючи Китай, Бразилію, Туреччину та Казахстан, оприлюднили спільну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, у якій закликали утримуватися від погроз ядерною зброєю після того, як Росія в черговий раз вдалася до ядерного шантажу.

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