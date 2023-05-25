"Така перспектива можлива": соціолог розповів, коли саме розвалиться Росія

Ігор Ейдман переконаний, що в РФ можуть початися війни між приватними арміями і регулярною армією країни-агресорки.

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Росію чекає Розвал в найближчі роки / Колаж: Главред, фото: facebook/Ігор Ейдман, ua.depositphotos.com

Диктаторський режим Путіна наближає Росію до розвалу. На тлі невдач російської армії на фронті, ця перспектива стає ще більш реальною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог і автор книг Ігор Ейдман.

Він переконаний, що саме розвал Росії буде наступним етапом після контрнаступу української армії. Така перспектива можлива вже в найближчі роки.

"Якщо ж ми говоримо про ймовірність загострення, початку українського контрнаступу і поразки російської армії вже завтра, то розвал Росії – це вже наступний хід", - сказав Ейдман.

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Водночас він зазначив, що після поразки країни-агресора в РФ може настати "смута і війна всіх з усіма". Ейдман не виключає, що в Росії воюватимуть приватні армії з регулярною армією країни-агресора.

"Але це все-таки перспектива не завтрашнього дня", - додав соціолог.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Лейпцига, Німеччина.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами президента, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - влітку і восени. В ході літньої кампанії ЗСУ звільнятимуть Крим, осінньої – Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

Дивіться відео про наступ ЗСУ під Бахмутом:

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