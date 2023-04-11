"Це просто дитина": стала відома цікава деталь про особу, яка "злила" секретні документи США

Людина, яка "зливала" секретні документи, могла робити це у спробі "справити враження у своїй групі".

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Стала відома цікава деталь про особу, яка "злила" секретні документи США/ Вікіпедія, 93 ОМБр Холодний Яр

Особою, яка "злила" секретні документи розвідки Сполучених Штатів Америки щодо стану української армії на платформу обміну миттєвими повідомленнями та цифрового розповсюдження інформації Discord, могла бути "дитина".

Про це розповіла людина, яка, за її словами, була учасником чат-групи Discord, де з’являлися ці документи. Інтерв’ю у цієї людини взяло видання Associated Press.

Ця особа сказала, що їй 18 років, але своє ім’я назвати відмовилася через побоювання за особисту безпеку.

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Видання AP зазначає, що не змогло підтвердити частину отриманих від цього джерела даних, а оригінальну кімнату згаданого чату було видалено.

Користувач Discord зазначив, що він спілкувався з іншими людьми, які були учасниками згаданого чату, зокрема і з людиною, яка місяцями публікувала там документи з секретною інформацією США.

Секретні дані у чаті Discord публікувала третя особа з псевдонімом "Лукка". Користувач, який поговорив з виданням, зазначив, що мотивацією для спілкування зі ЗМІ у нього було бажання захистити "Лукку".

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", – зазначив користувач Discord.

Документи, які потрапили у Discord, спочатку були завантажені на Thug Shaker Central. Співрозмовник видання відмовився сказати, яка особа завантажувала їх туди, чи підтвердити, чи ця людина могла працювати на американський уряд. Користувач лише сказав, що оригінальний завантажувач робив це під псевдонімом "the O.G.".

Також користувач висловив думку, що особа, яка "зливала" ці документи, могла робити це у спробі "справити враження у своїй групі".

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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