'Це дуже багато грошей': Шольц віреагував на чутки про зменшення допомоги Україні

Шольц спростував закиди щодо зменшення допомоги для України з боку ФРН і зазначив, що у бюджеті на 2025 рік закладено 4 млрд євро для України.

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Шольц віреагував на чутки про зменшення допомоги Україні / Колаж ГГлавред, фото: УНІАН, European Union

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Німеччина не буде скорочувати військову та економічну допомогу Україні і позиція офіційного Берліна в цьому питанні одностайна. Про це він сказав у інтерв'ю на телеканалі Sat.1, коментуючи чутки в німецьких ЗМІ щодо скорочення військової та економічної підтримки України з боку ФРН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Берлін залишається твердим у своїй підтримці Києва, і висловив здивування з приводу сумнівів щодо цього. Він нагадав, що на 2024 рік у бюджеті Німеччини передбачено майже вісім мільярдів євро для допомоги Україні, а на 2025 рік – ще чотири мільярди євро.

"Це багато грошей, це дуже багато грошей", - наголосив німецький канцлер. відео дня

Крім того, за рішенням країн Великої сімки (G7) Україна отримає кредит на суму 50 мільярдів євро, відсотки за яким будуть сплачуватися за рахунок заморожених активів російського центробанку.

Шольц зазначив, що ці кошти дозволять Києву закупити необхідну зброю для оборони. Хоча цей механізм ще не повністю узгоджений на міжнародному рівні, канцлер впевнений у його прозорості. Він також додав, що Україні буде поставлена сучасна система ППО IRIS-T.

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Допомога від Німеччини - що відомо про плани ФРН скоротити підтримку України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення додаткових коштів на підтримку України, що викликало занепокоєння в опозиції щодо можливого замороження фінансової допомоги. Відповідно до інформації видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, канцлер Олаф Шольц дав вказівку більше не затверджувати додаткові заявки від Міністерства оборони щодо військової допомоги Україні.

Після цього представник німецького Міністерства фінансів Фабіан Лебер заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, частково використовуючи доходи від заморожених активів російського Центробанку. За даними Bloomberg, правляча коаліція під керівництвом канцлера Шольца та міжнародні партнери планують використовувати ці доходи для фінансування частини допомоги Україні.

Заяви про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними. Як зазначив речник МЗС України Георгій Тихий, рівень підтримки на наступний рік стане відомим лише після затвердження бюджету в листопаді.

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