Гроші режиму Путіна і допомога ЗСУ: у ФРН поставили крапку в питанні підтримки Києва

Нехай Володимир Путін і не сподівається, що Німеччина послабить підтримку України, сказав заступник прессекретаря уряду ФРН Вольфганг Бюхнер.

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Частина допомоги Україні буде профінансована за гроші РФ - Німеччина / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Pixabay

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно. Частково допомога Києву профінансується доходами, отриманими від заморожених активів Центробанку агресора Росії. Про це заявив представник німецького міністерства фінансів Фабіан Лебер.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів про те, що правляча коаліція на чолі з канцлером Олафом Шольцем і міжнародні партнери використають доходи від заморожених активів Центробанку РФ, щоб профінансувати частину підтримки України.

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"Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною, і це особливо стосується міністра фінансів Крістіана Лінднера. Він каже, що, звичайно, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Лебер.

Заступник прессекретаря уряду ФРН Вольфганг Бюхнер також уточнив, що Берлін не збирається переривати підтримку Києва.

"Ніхто, насамперед президент Росії, не може сподіватися, що ми ослабнемо", - підкреслив Бюхнер.

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Раніше в матеріалі німецької Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung йшлося про те, що Німеччина може скоротити фінансування військової підтримки України 2025 року.

У Мінфіні ФРН уточнили, що раптового скорочення коштів для Києва не очікується.

Заяви про, мовляв, припинення допомоги Україні від Німеччини - некоректні та маніпулятивні, сказали в українському МЗС. Як уточнили у дипломатичному відомстві, про рівень підтримки Києва стане відомо лише в листопаді, коли німці ухвалять бюджет на наступний рік.

"Повідомлення про те, що Німеччина нібито припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - підкреслив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

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