Німеччина скоро може припинити військову допомогу Україні: 'загрожує замороженням'

Заборона вже діє і ситуація для України також може незабаром погіршитися, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі.

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Німеччина може припинити військову допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, в опозиції кажуть про замороження фінансової.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку німецької канцелярії та міністерства фінансів. Відповідне прохання міністр фінансів Крістіан Лінднер передав у листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня, пише видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Видання зазначає, що заборона вже діє і ситуація для України також може незабаром погіршитися, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі наступного року, а потім зменшити до менш ніж десятої частини від нинішньої суми у 2027 році.

З погляду Міністерства фінансів, однак, все виглядає інакше. Лист Лінднера від 5 серпня, який є в розпорядженні видання, показує, що він не очікує раптового скорочення коштів для України. Щоправда, гроші тепер надходитимуть не з федерального бюджету, а із заморожених активів російського центрального банку.

Союзники України конфіскували близько 300 мільярдів доларів після масштабної війни РФ, і країни G7 на своєму саміті в Італії вирішили використати надходження від цих грошей для фінансування 50-мільярдного кредиту для Києва. Тепер Лінднер очікує, що Україна використає ці гроші для "покриття значної частини своїх військових потреб".

Якби це сталося, німецькі гроші певний час були б не потрібні. Однак рішення країн G7 ще далеке від реалізації і є юридично суперечливим. Тривають міжнародні переговори, і ніхто в жодному з федеральних відомств, з якими спілкувалася FAS, не знає, скільки місяців пройде, перш ніж гроші нарешті надійдуть.

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Один із співрозмовників у німецькому уряді сказав, що досягнуто тієї межі, за якою Німеччина більше не може давати Україні жодних обіцянок. Це стало б виконанням передвиборчої вимоги "Альтернативи для Німеччини", партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт та голови саксонського ХДС Міхаеля Кречмера якнайшвидше припинити підтримку України зброєю.

Це підтверджують і в бюджетному комітеті Бундестагу: наразі "нові замовлення для України не розміщуються, оскільки вони більше не фінансуються". З ним погоджується Інґо Ґедехенс, бюджетний політик від опозиційного ХДС: "З дня на день Олаф Шольц і його коаліція заморозять фінансову, а отже, і військову підтримку України".

Спостереження FAS у зоні бойових дій ілюструють вплив постійної відсутності підтримки з боку Німеччини. Деякі німецькі гармати на передовій мають так мало запчастин і боєприпасів, що можуть зробити лише три-чотири постріли на день.

За інформацією з кількох джерел, заборона на додаткове фінансування військової допомоги Україні призвела до "справжньої суперечки" у федеральному уряді. Канцелярія хоче призупинити фінансування, але Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і Міністерство економіки з цим не згодні.

Військова допомога від Німеччини

Нагадаємо, що після прориву на Курщині в Німеччині натякнули, що можуть дати ЗСУ більше Leopard 2. Німецький чиновник вважає, що прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що "їхній диктатор нічого не контролює", а військове керівництво "перевантажене" цим.

Німеччина надала карт-бланш і тепер ЗСУ можуть використовувати зброю "на свій розсуд". Міжнародне право дозволяє удари по території агресора для захисту власної країни, тому у ЗСУ немає обмежень на використання німецької зброї, заявив Арно Коллац.

Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги. Генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів про те, що до грудня 2024 року Берлін має намір передати Києву по великий арсенал зброї: 2 системи ППО малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard та багато іншого.

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