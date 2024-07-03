Reuters: тільки один кандидат від демократів переміг би Трампа, і це — не Байден

Виборці-демократи почали давно сумніватися щодо Байдена — ще задовго до провальних дебатів з Трампом.

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Мішель Обаму розглядають як кандидатку від демократів на прийдешніх виборах / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, obama.org

Тільки дружина експрезидента Сполучених Штатів Мішель Обама — як потенційна кандидатка від Демократичної партії — перемогла би Дональда Трампа на виборах США восени 2024 року. Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

За даними соцопитування, ні Байден, ні Трамп не втратили своїх позицій 40% зареєстрованих виборців.

А проте тільки Мішель Обама з-поміж запропонованих респондентам кандидатів від демократів могла би наздогнати і перемогти Трампа з 50% проти 39% на президентських виборах Америки у листопаді.

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Близько 32% демократів в опитуванні заявили, що Байден повинен відмовитися від спроби переобрання після невдалих дебатів.

Втім, агентство вказує, що виборці-демократи давно сумніваються щодо кандидатури Байдена — ще у січневому опитуванні 49% американців висловилися категорично щодо його участі.

Мішель Обама - що про неї відомо? Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама є нащадком чорношкірих рабів. Її прапрапрапрабабусю 1850 року вказав у заповіті американський рабовласник як майно як "негритянську дівчинку Мелвінію" вартістю 475 доларів, передає Вікіпедія. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження.

В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. У саду президентської резиденції Мішель Обама розвела город. На невеликій ділянці землі вона планувала вирощувати дешеві та смачні екологічно чисті овочі. У цьому починанні її вже порівнюють з Елеонорою Рузвельт, яка в розпал Великої депресії стала вирощувати овочі на своїй ділянці. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. Крім того, перша леді США оголошувала лауреата головної номінації премії Оскар "Найкращий фільм". Мішель Обама знялася в епізодичній ролі в популярному американському молодіжному серіалі "АйКарлі" (5 сезон). У ньому вона зіграла саму себе. У 2015 році разом з Керрі Вашингтон і Сарою Джессікою Паркер знялася для травневої обкладинки журналу Glamour. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Під час президентської кампанії 2016 року Мішель Обама публічно підтримала кандидатуру Гілларі Клінтон і виступила на Національному з'їзді Демократичної партії у Філадельфії. Вона також неодноразово виступала на публіці в рамках кампанії Клінтон, зокрема разом із кандидатом. У травні 2018 року Мішель Обама разом із чоловіком уклали контракт із компанією Netflix на зйомку фільмів і серіалів. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming). Її ім'ям названо новий відкритий вид павука Spintharus michelleobamaae.

Дебати Байдена і Трампа - головне

У США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець.

І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять.

Голос президента часто був хрипким, що в Білому домі пояснили застудою. Іноді він втрачав хід думок або не міг чітко висловити свою думку.

Згідно з чутками в пресі, після "провалу" Байдена у Демократичній партії почали обговорення про можливу його заміну на виборах. Букмекерські контори в США високо оцінюють шанси дружини експрезидента США Барака Обами замінити Байдена в президентських перегонах.

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