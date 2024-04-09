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"Це більше не фантазія": Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі

Альона Вороніна
9 квітня 2024, 18:08
Дипломат ЄС наголосив, що потрібно шукати нові шляхи збільшення інвестицій в оборону, щоб бути готовими до поширення війни й на інші країни Європи.
'Це більше не фантазія': Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі
Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Над Європою нависає велика війна, повномасштабний конфлікт ще й в інших країнах Європи уже не є фантазією.

Тому європейці повинні шукати нові способи, як спрямувати фінанси на підготовку до можливої ширшої війни на континенті. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час промови на економічному форумі в Брюсселі, повідомляє видання Euractiv.

"Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією", – заявив він.

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Боррель зазначив, що країна-агресорка Росія загрожує Європі своєю війною в Україні, а також гібридними атаками на держави Євросоюзу.

Дипломат зазначив, що "війна почнеться не завтра", але водночас додав, що не можна заперечувати реальність.

У своїй промові він закликав Європу шукати нові способи збільшення інвестицій в оборону, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. За його словами, зараз потрібен новий механізм міжурядового фінансування.

Варто зазначити, що така заява Борреля з’явилася після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів недавно попереджали, що РФ потенційно може розпалити конфлікт з Північноатлантичним альянсом в найближче десятиліття.

Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Можливість війни РФ і НАТО – останні новини

Раніше повідомлялося, що в ЄС закликали прийняти важливі рішення і згадали Росію. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає країни Євросоюзу подвоїти закупівлю зброї та боєприпасів у європейського оборонпрому на фоні можливої агресії РФ проти ЄС.

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що РФ готується до великої війни з НАТО. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники, кажуть в ISW.

У виданні The Wall Street Journal зазначали, що Путін повністю готовий до війни проти НАТО. Європейські військові планувальники неофіційно намагаються розглядати питання про те, як НАТО може діяти без високого рівня підтримки США.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО. Росія продовжує створювати інформаційні передумови для виправдання можливої ескалації проти країн-членів НАТО в майбутньому, вважають в Інституті вивчення війни.

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війна в Україні Европа вторгнення Росії Жозеп Боррель
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