Європейські військові планувальники неофіційно намагаються розглядати питання про те, як НАТО може діяти без високого рівня підтримки США.

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Росія готова до війни з країнами Європи / колаж: Главред, фото: pexels, Міноборони РФ

Війна в Україні та суперечки зі США виявили прогалини у військовому потенціалі Європи, на усунення яких знадобляться роки, навіть якщо уряди зроблять військові витрати політичним пріоритетом.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що згідно з аналізом експертів, Європі знадобиться щонайменше 20 років, щоб створити силу, здатну протистояти російському вторгненню до Литви та прилеглих частин Польщі без участі США. Водночас Росія може відновити сили для нової війни значно швидше.

"Хоча в Україні було знищено величезну кількість російської техніки, багато європейських чиновників кажуть, що Москва може відновити свою армію протягом кількох років після закінчення війни. Тим часом НАТО вичерпало власні запаси зброї, щоб утримувати Україну в озброєнні. Оскільки армії потрібні роки, щоб планувати, споряджати та тренувати сили, європейські уряди стикаються з негайними та жорсткими компромісами щодо витрат", - пише WSJ. відео дня

На думку багатьох експертів, європейські витрати на оборону повинні досягти 3% ВВП, щоб обійтись без допомоги США.

Згідно з недавнім дослідженням німецького Інституту економічних досліджень Ifo, більшість європейських країн можуть досягти 2% військових витрат, скоротивши інші державні витрати менше ніж на 1 відсотковий пункт. Але досягнення 3% означало б перекласти кілька процентних пунктів державних витрат на оборону.

Ifo підрахував, що хоча військові витрати європейських країн НАТО повернулися до рівня 1991 року на основі цін 2023 року, соціальні витрати зросли більш ніж удвічі за цей період і поглинули половину державних витрат. І цей фіскальний тиск зробив Європу залежною від Вашингтона щодо життєво важливого військового потенціалу.

І зараз європейські військові планувальники неофіційно намагаються розглядати питання про те, як НАТО може діяти без високого рівня підтримки США.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що топ-генерал НАТО зробив важливу заяву щодо війни. Пропаганда РФ працює над створенням сильного образу для Росії, однак їй не вдається приховати те, що російський диктатор так і не досяг жодної із стратегічних цілей у війні проти України.

У Білому домі зробили важливу заяву про відправку військ НАТО до України. В Білому домі висловити позицію про те, що країни-члени НАТО мають самостійно визначии свою позицію щодо введення військ на територію України.

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