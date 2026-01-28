Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

В ISW вважають, що Росія не задовольниться обмеженим мирним урегулюванням.

Ключові тези:

Територіальні вимоги Росії виходять за межі Донбасу

Виведення українських військ із Донбасу стане лише тимчасовим кроком

Кремль прагне повної капітуляції України

Територіальні та політичні вимоги країни-агресора Росії виходять за межі Донбасу, попри заяви Кремля для західної аудиторії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російські посадовці, зокрема Кирило Дмитрієв, головний переговорник Росії, заявляють, що виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом миру". Але інші чиновники, такі як генерал Валерій Герасимов, згадують буферні зони в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що свідчить про ширші територіальні амбіції.

В ISW додають, що Росія ставить також політичні та стратегічні цілі, включно з вимогами щодо НАТО та країн Заходу. Зокрема, Сергій Наришкін, голова Служби зовнішньої розвідки РФ, заявив, що мирне врегулювання має усунути "корінні причини" війни.

Аналітики вважають, що ці вимоги перегукуються з позицією Росії 2021–2022 років – обмеження розширення НАТО, повернення його до кордонів 1997 року та заміна демократичного уряду України на контрольований Москвою.

На їх думку, навіть виведення українських військ із Донбасу стане лише тимчасовим кроком перед реалізацією інших вимог Росії, включно з "денацифікацією" та "демілітаризацією".

"Заяви російських посадовців для внутрішньої аудиторії підтверджують, що Росія не задовольниться обмеженим мирним урегулюванням і прагне до повної капітуляції України", - йдеться у звіті.

Замороження фронту по лінії зіткнення

Колишній посол України в США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур сказав, що навіть якщо Україна не відійде з Донбасу і буде заморозка по лінії зіткнення — цей мир не буде тривалим ні для нас, ні для Європи, оскільки дасть можливість росіянам зосередити і зберегти всі свої загарбання.

За його словами, через певний час це дозволить РФ здійснити нову агресію, яка, очевидно, вже не обмежиться Україною і поширюватиметься на інші держави.

Питання Донбасу - останні новини

Як повідомляв Главред, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

На закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Прессекретар російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

