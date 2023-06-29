"Маю великі сумніви": Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборів

Екс-депутат Держдуми РФ підкреслив, що він має великі сумніви щодо реалізації президентських виборів у РФ в березні 2024 року.

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Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборів / Колаж: Главред, фото: скріншот, Главред

У березні 2024 року в країні-агресорці Росії мають відбутися президентські вибори, втім, є велика імовірність, що їх не буде. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

"На даний момент мій прогноз, що виборів не буде. Або Путін не доживе, або виборів не буде, або ще щось", - сказав Пономарьов.

Як зазначив екс-депутат Держдуми РФ, у нього є великі сумніви щодо реалізації цієї процедури у березні наступного року.

"У мене є великі сумніви, що ця процедура в березні 2024 року, як це передбачено конституцією, буде відбуватися. Великі сумніви", - підкреслив він.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться чат з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

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