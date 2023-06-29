"Шляхів дуже багато": екс-депутат Держдуми анонсував безперервний відступ військ РФ

Шляхів до російського наступу практично немає, а шляхів до відступу дуже багато, підкреслив Ілля Пономарьов.

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Екс-депутат Держдуми анонсував безперервний відступ військ РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

До кінця 2023 року російські окупаційні війська будуть безперервно відступати, оскільки шляхів до наступу практично немає, а для відступу – безліч. Про це в під час чату на Главреді розповів координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

"Шляху до російського наступу практично немає, а шляхів до відступу дуже багато. Цей відступ і буде активно відбуватися", - заявив Пономарьов.

Втім, екс-депутат Держдуми сумнівається, що країна-агресорка Росія буде називати це новими "жестами доброї волі", оскільки це буде звучати аж надто смішно.

"До кінця 2023 року ми будемо бачити безперервний відступ російський військ тут і там, це факт", - додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що ЗСУ зайдуть до Криму, коли на вулиці буде ще тепла погода. Термінів військової операції українських військ на півострові в ГУР вирішили не називати.

Як зазначив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, країна-агресорка Росія має дуже слабкий бойовий дух. Окупанти неабияк бояться українського наступу. За його словами, у РФ розуміють, що контрнаступ українських воїнів може закінчитися вельми сумно для російської армії.

Дивіться чат з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

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