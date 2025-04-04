Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

Держсекретар також заявив, що США працюють над тим, щоб "просувати мир".

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США працюють над тим, щоб "просувати мир" / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНІАН

Що сказав Рубіо:

США знатимуть через тижні, а не місяці, чи готова РФ до миру

Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах

США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова російська сторона завершити війну в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру", - сказав він. відео дня

Рубіо зазначив, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді "незабаром, а не за півроку, Москва і глава РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні".

За словами держсекретаря США, зараз Вашингтон дивиться, чи готова Росія до миру. Він підкреслив, що Штати стежать за діями РФ.

"Ми зараз дивимося на її дії, а не на слова", - додав Рубіо.

Держсекретар також заявив, що США працюють над тим, щоб "просувати мир". Він попередив, що якщо Росія затягуватиме мирний процес, то президент США Дональд Трамп перестане проводити переговори з Москвою.

"Він (Трамп - ред.) хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Якщо мир можливий, ми будемо про це знати. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені, Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах. Ми скоро будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так - чудово, якщо ні - потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми будемо робити", - сказав Рубіо.

Держсекретар резюмував, що війна має закінчитися "прийнятним для обох сторін рішенням".

Перемир'я у війні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що для морського перемир'я необхідні офіційні документи з чітко визначеними умовами, однак поки таких немає. За його словами, говорити про дотримання режиму припинення вогню на морі складно, оскільки немає формалізованої угоди, яка б визначала конкретні вимоги, межі та умови.

Водночас спроби США досягти мирної угоди між Україною та Росією можуть призвести до встановлення режиму припинення вогню в другій половині 2025 року. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що до червня перемир'я є малоймовірним, однак після цього воно може стати більш реальним.

Колишній офіцер британського спецназу SAS, військовий аналітик Тім Коллінз у статті для The Telegraph зазначив, що активні бойові дії з обох боків можуть свідчити про підготовку як України, так і Росії до можливого заморожування конфлікту. На його думку, обидві сторони намагаються досягти максимальної вигоди, поки така можливість ще існує.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію про припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир'я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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