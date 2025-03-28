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Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ

Анна Косик
28 березня 2025, 18:30
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Оглядач не бачить перспективи довготривалого перемир'я, на що є низка причин.
Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ
Росія намагатиметься зірвати перемир'я / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Коваленко:

  • У найближчі пів року не слід розраховувати на перемир'я
  • Лише короткотривале перемир'я може початися у другій половині 2025 року
  • Україна має докласти зусиль, щоб Трамп образився на Путіна

Спроби США досягти перемир'я між Україною та країною-агресоркою Росією можуть закінчитися тим, що у другій половині 2025 року режим припинення вогню таки буде встановлено.

Про це в чаті на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами раніше ситуація не сприятиме перемир'ю, але після червня воно таки можливе.

"Але воно не буде довготривалим – це буде короткострокове перемир'я, знову ж таки тому, що Росії воно невигідне з огляду на позиції, які вона займає. Якщо Росія погодиться на перемир'я, то виключно для того, щоб своїми "гібридними" методами його зірвати, звинуватити в цьому Україну та дискредитувати її в очах адміністрації Трампа. Я взагалі не бачу перспективи того, що буде довготривале перемир'я, тобто на кілька місяців чи більше. Та й сенсу в цих мирних переговорах я не бачу, бо вирішити проблему війни з Росією та повернути всі території можна лише силовим методом", - зауважив він.

Оглядач переконаний, що зараз Трамп не бачить реальної картини, адже зараз його оточують "шістки", які не здатні мислити стратегічно. Це президента США влаштовує через гіпертрофоване его і нарцисизм.

Дивіться відео про перспективи перемир'я:

"Втім, все це може зіграти нам на користь. Якщо людину з таким гіпертрофованим его і нарцисизмом образити, вона не просто образиться, а захоче помсти, причому жорсткої. Тому найголовніше для нас сьогодні – зробити так, щоб Трамп образився на Путіна. Так, Трампу презентували портрет, і Путін за Трампа начебто молився – це все другорядні речі. У такої людини як Трамп від кохання до ненависті справді один крок. І наше стратегічне завдання зараз – каталізувати у Трампі ненависть до Путіна. А це можливо лише в тому випадку, якщо Путін його підставлятиме. Путін Трампа вже неодноразово підставляв і продовжує це робити", - додав Коваленко.

Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Перемир'я між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами головного редактора порталу BlackSeaNews Андрія Клименка для того, щоб перемир’я у Чорному морі запрацювало, у тимчасово окупованому Криму не повинно бути російських військових.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна-агресор Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Напередодні речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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перемир'я війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Олександр Коваленко Тридцятиденне припинення вогню
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