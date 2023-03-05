Якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним, Путіна можуть вигнати з Кремля - британський генерал

Армія України здатна наприкінці весни-початку літа провести успішний контрнаступ, повністю розбивати війська РФ навіть необов'язково, вважає Річард Даннат.

Генерали РФ можуть вигнати Путіна з Кремля - колишній високопоставлений британський військовий / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Якщо силам оборони України вдасться провести успішний контрнаступ, який може відбутися наприкінці весни – на початку літа, окупаційні війська Росії можуть розвалитися і побігти. За такого сценарію розвитку подій російські генерали здатні вигнати директора Володимира Путіна з Кремля. Про це заявив колишній керівник Генштабу Британії, генерал Річард Даннатт.

В ефірі Sky News він розповів про те, що армія України в період від кінця весни до початку літа може провести успішну контрнаступальну операцію. Її ефективність залежить від правильного планування, а також постачань військової техніки і боєприпасів від західних союзників.

За словами британського військового, в такому випадку у ЗСУ буде можливість добитися вирішального результату в протистоянні з противником. Потрібно нанести декілька вирішальних ударів в певних точках на фронті по армії окупантів. Такий крок може зламати моральний дух ворога та основу його сил.

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"Справа в тому, що вам не обов'язково розбивати армію ґрунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли, і коли вони думають, що програли, вони програли", - пояснив Даннат і додав, що західний світ недостатньо зробив для завершення війни вже в цьому році.

Крім того, високопоставлений військовий Британії у відставці припустив, що російські генерали можуть вигнати Володимира Путіна з Кремля у разі успішного контрнаступу ЗСУ та поразки військ РФ на полі бою.

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде досить добре сплановано, підтримано і виконано, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виженуть з Кремля", - додав Річард Даннатт і підкреслив, що вищий генералітет – головна група лідерів, яка незадоволена подіями, що відбуваються.

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Війна Росії проти України

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Контрнаступ ВСУ: