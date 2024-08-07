Ще одна країна оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною

У Нігері звинуватили Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської ПВК "Вагнера" в Малі.

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Нігер оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У вівторок, 7 серпня, Нігер оголосив, що "негайно" розриває дипломатичні відносини з Україною.

Як повідомляє Al Arabiya, у Нігері звинуватили Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської ПВК "Вагнера" в Малі. Уряд Малі вважає Україну причетною до нападу.

Нігер, де владу захопила військова хунта, що налагоджує зв'язки з країною-агресором Росією, також оголосила про "направлення до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою ухвалення рішення щодо української агресії".

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Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною

Перехідний уряд Малі 4 серпня оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною і звинуватив Київ у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Бамако заявили, що українська держава, мовляв, співпрацює з повстанцями-туарегами, які нещодавно розгромили колону російських бойовиків ПВК Вагнер.

У своїй заяві Малі назвали уряд в Україні в стилі наративів Кремля - "нацистським режимом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ розцінює рішення Малі про розрив дипломатичних відносин як недалекоглядний і поспішний крок. Українська держава відіграє важливу роль в Африці та поважає територіальну цілісність інших держав.

У МЗС додали, що Київ залишає за собою право застосовувати політико-дипломатичні заходи у відповідь на недружні кроки Бамако, на території якого діють причетні до військових злочинів бойовики ПВК Вагнер.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі - що відомо У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар. Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ. Видання The Times писало про те, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

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