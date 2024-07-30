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Розгром вагнерівців у Малі: РФ може вивести частини військ з України - ISW

Анна Ярославська
30 липня 2024, 06:56
169
Африканському корпусу, ймовірно, бракує спроможностей, щоб у такий спосіб замінити ЧВК "Вагнера", оскільки елементи корпусу були нещодавно розгорнуті в Україні.

Малі, ПВК
РФ може вивести частини військ з України - в ISW назвали причину / Колаж: Главред, фото: kyivpost.com/post, kommersant.ru

Група "Вагнера" нещодавно зазнала втрат у Малі. У зв'язку з цим Кремлю потрібна буде масштабна заміна бойовиків в Африці військовослужбовцями Африканського корпусу Міноборони РФ, частина корпусу якого нещодавно була перекинута до Харківської області для підтримки наступальних дій окупантів.

Як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, кілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що Міноборони РФ зловтішається над втратами Групи "Вагнера", і припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків Вагнера в Сахелі та повної їхньої заміни підрозділами Африканського корпусу МО.

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Деякі російські блогери цитували невстановлене джерело в адміністрації Путіна про те, що особовий склад Африканського корпусу замінить війська "Вагнера" у всій "Сахельській трійці" (Малі, Буркіна-Фасо і Нігер).

Аналітики ISW припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, бракує поточних спроможностей, щоб належним чином замінити Групу "Вагнера", зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу були нещодавно розгорнуті в Україні для участі в наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

"Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як завдані під час нещодавньої засідки, імовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, імовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" в Малі або десь у Сахелі як пріоритетне завдання наразі", - ідеться у звіті ISW.

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі - що відомо

У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ.

У Росії визнали розгром вагнерівців у Малі . При цьому кількість двохсотих може бути значно вищою за раніше опубліковані ЗМІ дані.

У ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Африканські повстанці отримали інформацію для проведення успішної операції проти найманців РФ, підкреслив Андрій Юсов.

Що відбувається в Малі

Малі - це восьма за величиною країна в Африці. Розташована в західній частині континенту в північній півкулі. Столиця Малі - місто Бамако, важливий річковий порт на річці Нігер. Країна є колишньою колонією Франції.

З початку 2012 року між південною та північною частинами Малі триває війна. Боротьбу проти уряду Малі, який контролює південь країни, ведуть кілька повстанських груп. Вони стверджують, що намагаються домогтися незалежності або більшої автономії для північної частини Малі, яку називають Азавад і у складі якої бачать до 60% території країни.

Ключовою організацією повстанців став Національний рух за звільнення Азаваду (MNLA) - військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще у 2012 вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону "доти, доки Бамако не визнає незалежність Азаваду".

Туареги - це велика етнічна група, що походить від берберів, корінного етносу Північної Африки. Традиційно вони були кочовими скотарями. Туареги населяють величезні території африканського континенту в кількох країнах. Сьогодні туареги є напівкочовим народом, який сповідує іслам.

Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муаммара Каддафі залучав їх на службу як найманців. Після того, як владу Каддафі було повалено, озброєні туареги повернулися в Малі. У жовтні 2011 року було створено Національний рух за звільнення Азавада на півночі країни, а в січні 2012-го туареги розпочали свою збройну боротьбу за незалежність цього регіону.

Їм вдалося взяти під контроль північ Малі, а в перші місяці війни - навіть тимчасово захопити кілька найбільших міст цього регіону. Після цього повстанці заявили, що досягли своїх цілей і оголосили про "незалежність Азавада".

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