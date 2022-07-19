"Ще більше HIMARS": США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги

За інформацією американського чиновника, в цьому пакеті будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.
На поточному тижні адміністрація лідера США Джо Байдена оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS, йдеться в заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.
"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше на цьому тижні адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме ще більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.
За інформацією американського чиновника, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.
Поставки західного озброєння Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.
Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".
"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.
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