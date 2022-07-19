УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ще більше HIMARS": США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги

19 липня 2022, 23:57

За інформацією американського чиновника, в цьому пакеті будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.

Колаж HIMARS
США нададуть Україні чергові HIMARS / Колаж Фото УНІАН Lockheed Martin

На поточному тижні адміністрація лідера США Джо Байдена оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS, йдеться в заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше на цьому тижні адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме ще більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою", - зазначив він.

За інформацією американського чиновника, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РСЗВ.

Поставки західного озброєння Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.

Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.

Читайте також:

новини США РСЗВ Кирби Джозеф Байден HIMARS
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робити

19 липня, вівторок
23:59

Ектор Хіменес-Браво розсекретив свою обраницю-українку постільним фото

23:57

"Ще більше HIMARS": США нададуть Україні черговий пакет військової допомогиВідео

23:29

Арестович розкрив подробиці удару ВСУ по мосту в ХерсоніВідео

23:28

Величезний штраф: артистам в Росії заборонили зі сцени говорити про війну

Реклама
23:12

Зеленський назвав офіцерів РФ "ганчірками" через удар по мирному селу на Одещині

22:26

Єрмак розповів, які переговори веде Україна з РосієюВідео

22:25

Війна, злодійство, масовий страх і цензура: про традиційні цінності РосіїПогляд

22:20

"Шкода репутації": Шольц обдурує Україну в питанні постачання зброї - WeltВідео

22:10

61-річний сексуально залежний Девід Духовни показав нову подружку в два рази молодшу за нього

22:07

ЗСУ "закриють" Крим і зможуть бити на 500 кілометрів: експерт про деталі постачання нових РСЗВВідео

22:01

Росія зазнала масштабних втрат у боях за Лисичанськ та СєвєродонецькВідео

21:47

Скільки HIMARS необхідно, аби вигнати росіян із України: відповідь МіноборониВідео

21:37

"Поступки" Путіну і пастка для Європи: Кулеба прогнозує нову істерію на догоду Росії на ЗаходіВідео

21:13

"Добре горить": на Херсонщині ЗСУ збили новітній винищувач РФ Су-35Відео

21:10

"Подруга, вибач!": убитий горем відомий російський актор розповів про смерть ПисанкиВідео

21:05

Україна відчуває логістичний кошмар під час доставки західної зброї на фронт - WSJВідео

20:53

У Зеленського розкрили формат нового оборонного альянсу для УкраїниВідео

20:36

"Страшна новина про її втрату приголомшила всю країну": Ольга Сумська сумує за Русланою Писанкою

20:19

Африканська спека або тропічні зливи: на яку погоду очікувати в серпніВідео

Реклама
20:11

Армія України успішно контрнаступає на Херсонщині: у ЗСУ здивують ворога тактикою і стратегієюВідео

20:10

Прикмети на 21 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб позбутися від проблем в будинкуВідео

19:58

"США винні" в нападі РФ на Україну: в КНР несподівано повторили мантру КремляВідео

19:53

"Москву хочуть позбавити від безхатченків": Росія видихалася, триває деградація військових - ЖдановВідео

19:52

Розридалася через війну в Україні: в РФ спортсменку зацькували через відмову підтримати ПутінаВідео

19:38

Метінвест оголосив про запуск Стального Фронту на 1,7 млрд

19:36

Смертельний "бізнес": під Бахмутом бійці ЗСУ знищили найманців російської ПВКВідео

19:29

Гороскоп для України: астролог попередила про небезпечні дати для кожногоВідео

19:28

"Як стіна на грудях, не можу підняти руку": українська співачка потрапила в інсультне відділення

19:22

Окупанти РФ у Мелітополі влаштували тотальний перепис населення та готують "референдум" - мерВідео

19:11

Ворожий удар по житлових будинках Краматорська: нові подробиці та дані про постраждалихВідео

19:08

Неприємності посипляться на голову: 2 знаки зодіаку в зоні ризику в молодик 28 липня 2022Відео

19:06

"Делікатне питання": експерт розповів, чи збираються виключити Росію з ООН

19:01

Загроза нових ударів: у Генштабі попередили про небезпеку ракетних обстрілів РФВідео

18:36

Привітання з ювілеєм 60 років жінці і чоловікові - картинки і листівки до свята

18:28

Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

18:28

Антибіотики лише за рецептом: у МОЗ зізналися, для кого зроблять винятки

18:27

Брянськ, Воронеж і Ростов під прицілом: у РФ істерять через нові ракети для HIMARS ЗСУВідео

18:22

"Жахлива, ганьба Росії, по нас більше б'є": окупант поскаржився на власну артилеріюВідео

18:14

Непомітна "отрута" для організму: що буде, якщо з'їсти хліб з пліснявою

Реклама
18:10

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

18:07

Гороскоп на завтра, 20 липня 2022: Левам - гроші, Терезам - труднощі, Стрільцям - заздрістьВідео

18:06

Миколаїв повністю закриють на кілька днів для спецопераціїВідео

18:01

Війна з РФ - на смерть: Будапешт погодився на транзит зброї в УкраїнуВідео

17:39

Готуйте скарбнички: "чарівні" слова, які притягують гроші і удачу як магніт

17:38

"Не беру участі в цирку": італійський журналіст образив Соловйова в прямому ефіріВідео

17:24

Венедіктовій готують нову посаду - АрахаміяВідео

17:23

Удар по військах Росії у Херсоні: стало відомо про ситуацію з Антонівським мостомВідео

17:16

Україна буде не в пріоритеті: Куса розповів, чого чекати від наступника Бориса Джонсона

17:09

Переживала за Україну: яким було останнє відео Руслани ПисанкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти