G7 вдарить по РФ новими санкціями за війну в Україні: у США розкрили деталі

Заходи економічного тиску повинні спонукати Росію відмовитися від подальших військових дій в Україні.
Країни G7 домовилися розширити санкції проти Росії за невмотивовану агресію проти України.
Як йдеться в повідомленні Білого дому, партнери по G7 надалі планують розширювати санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.
Партнери по G7 впевнені в тому, що заходи економічного тиску повинні спонукати Росію відмовитися від подальших військових дій в Україні.
Нові санкції G7 проти Росії:
- ініційовані нові санкції проти сотень осіб і компаній на додаток до більш ніж 1000 вже під санкціями (причетних до порушень прав людини, військових злочинів, роботи окупаційних адміністрацій. а також тих, хто залучений в спроби Росії красти українське зерно і в інший спосіб отримувати вигоду від війни);
- узгоджені нові санкції проти російського оборонпрому і поставки для його потреб (ланцюжків поставок);
- США планують застосувати більш високі тарифи до більш ніж 570 груп російських товарів, що коштуватиме Росії близько 2,3 млрд доларів;
- США заборонять імпорт нового російського золота;
- плануються санкції проти компаній, які допомагають Росії через посередників обходити санкції-заборонивши їм купувати відповідні товари, в тому числі напівпровідники;
- обмежувальні заходи візового характеру будуть застосовані щодо близько 500 чиновників за погрози або порушення суверенітету і територіальної цілісності України, її політичної незалежності, або придушення інакомислення в Росії.
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Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.
Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.
Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.
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