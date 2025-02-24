Великий удар: Урсула фон дер Ляєн розповіла про наслідки санкцій проти РФ

Наразі немає угоди про довготривалий мир, тому наразі зарано говорити про потенційне зняття санкцій.

https://glavred.net/world/bolshoy-udar-ursula-fon-der-lyayen-rasskazala-o-posledstviyah-sankciy-protiv-rf-10642208.html Посилання скопійоване

Санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне:

Санкції мають великий вплив на економіку Росії

Вони є частиною підходу отримати мир за рахунок сили

Зараз рано розпочинати розмови про можливе зняття санкцій

Санкції мають величезний вплив на економіку країни-агресора Росії. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Підтримуй Україну.

"Що стосується питання санкцій, то ми бачимо, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії. Вони призвели до величезної інфляції, відсоткових ставок, тобто наслідки можна побачити. Компанії залишають Росію. І вони дійсно вражаючі ці санкції. І вони є частиною підходу отримати мир за рахунок сили", – сказала вона. відео дня

За її словами, спочатку потрібні конкретні докази готовності РФ до миру, а лише потім можна розпочинати розмови про можливе зняття санкцій.

"Спочатку нам треба побачити, що є прагнення з боку Росії отримати мир. Наразі немає угоди про довготривалий мир, тому наразі зарано говорити про потенційне зняття санкцій. Ці розмови можна буде вести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

Водночас, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

Крім того, 15 січня Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на нові російські схеми, що використовуються для обходу санкцій щодо військових товарів.

Читайте також:

Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред