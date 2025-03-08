В ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу: відомо, хто може виступити проти

Щоб рішення було прийняте всі країни мають проголосувати "за".

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В ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу / колаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Коротко:

В ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу

Словаччина, ймовірно, буде проти такого рішення

У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу. Євродепутати від проєвропейської партії Volt надішлють лідерам ЄС план із таким пунктом. І, очевидно, що ЄС вже дозрів до того, щоб зробити такий крок. Про це в інтерв'ю Главреду заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За його словами, про це говорила ситуація минулого року, коли, хоча офіційно про це не говорили, фактично вже було запущено цей механізм.

"У Європейській Раді 11 країн мали виступити за цей крок, і деякі країни почали висловлювати підтримку. До речі, були й автори цієї ініціативи. Але проблема в тому, що завершити цю процедуру зараз неможливо через наявність Словаччини. Адже для того, щоб позбавити країну права голосу, необхідне фінальне голосування, на якому всі інші країни мають проголосувати "за"", - наголосив він.

На думку експерта, Словаччина, ймовірно, буде проти.

"На жаль, саме словацьке керівництво, хоча й на початку війни вони суттєво допомагали Україні, все-таки зараз діє в рамках російських інтересів. Важливий момент, що Словаччина не допустить того, щоб таке голосування відбулося щодо Угорщини. Однак ситуація може змінитися: якщо зміниться уряд в Угорщині чи Словаччині, тоді це питання може постати на порядку денному вже серйозно", - підкреслив Леонов.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Леонова Главреду про план переозброєння Європи:

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 березня Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги для України.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував дії польського уряду, звинувативши його в намаганні завадити "мирним зусиллям" Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

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Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей". Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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