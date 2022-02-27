ЄС підтримає Україну летальною зброєю

Євросоюз підтримує Україну / УНІАН

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії.

Як пише Європейська правда, з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, це буде першим подібним випадком для ЄС.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання в країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - зазначила вона.

У свою чергу, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створено спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

Нагадаємо, Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту-Київський та Житомирський напрямки.

Раніше директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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