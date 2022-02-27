Україна випускає бійців, які перебувають під вартою, для захисту країни

Ув'язнених випускатимуть з в'язниці для захисту країни / obozrevatel.com

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що Україна випускає бійців, які перебувають під вартою, точково – тих, хто захищатиме державу і не використовувати зброю проти свого населення, пише Інтерфакс.

Про це вона розповіла в неділю, 27 лютого, в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інформацію про те, що багато бійців, які були засуджені за різні злочини, зараз відпущені з-під варти і поповнили ряди тероборони.

"Інформація правильна частково. Тому що ми точково випускаємо тих, хто здатний охороняти і захищати державу – не тих людей, які візьмуть зброю і підуть потім проти населення. Ми розуміємо, що і по справедливості, і по юридичних наслідків у нас все буде правильно і законно, тому точково", - сказала Венедиктова.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко описав наслідки для України у разі відмови від переговорів. "Завтра буде війна, а післязавтра - м'ясорубка. Тому якщо у них мізки є - цих різного роду очманілих, - нехай приймають рішення, сідають за стіл", - зазначив Лукашенко, тим самим фактично прийнявши сторону РФ і назвавши те, що відбувається в Україні "конфліктом на стадії загоряння".

Більш того, Лукашенко закликав владу України здатися, мотивуючи це тим, що "країна-переможець просто розмовляти ні з ким не стане".

Читайте також: