Переговори між Україною і Росією ще не почалися

Кордон / Фото dpsu.gov.ua

Делегація України на переговорах з Росією змінила маршрут до місця зустрічі з делегацією РФ на ділянці кордону з Білоруссю. Зустріч почнеться в найближчі години.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі каналу Рада.

"Переговори могли початися з хвилини на хвилину, оскільки відстань від Києва до місця проведення переговорів невелика. Але у зв'язку з ситуацією делегація маршрут змінила, тому я думаю, що переговори почнуться протягом найближчих кількох годин", - зазначив він.

Він також не назвав склад делегації, щоб не наражати їх на небезпеку.

Переговори України та Росії

Місце переговорів представників України та РФ - пункти пропуску Олександрівка та Вільча. Найближче білоруське місто - Наровля.

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У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українська делегація проведе переговори з Росією на кордоні з Білоруссю.

Як повідомив президент України, українська і російська делегація зустрінуться без попередніх умов на кордоні України і Білорусі в районі річки Прип'ять.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.