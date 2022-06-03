ЄС офіційно скасував на рік всі мита і збори з українського експорту

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Європейський Союз офіційно скасував всі мито і збори з українського експорту, який спрямовується на європейський ринок.

Як заявила представник Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі Міріам Гарсія Феррер на брифінгу в Брюсселі, так зробили, щоб допомогти відновленню українського бізнесу, постраждалого в результаті російської агресії.

"Регуляторні правила, які тимчасово призупиняють всі збори з імпорту, що надходять до ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня і діятимуть до 5 червня 2023 року", - зазначила представник Єврокомісії.

Вона підкреслила, що Європейська комісія вітає якнайшвидше прийняття цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, значно ослабленої внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - підкреслила Гарсія Феррер.

Зазначимо, ще 27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати на рік імпортні мита на український експорт до країн ЄС.

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Вступ України до Євросоюзу

Керівник представництва Євросоюзу Україна Матті Маасікас раніше заявив, що вже у червні Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. За його словами, країни наднаціонального об'єднання повинні з'ясувати, чи відповідає держава Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Київ вже заповнив опитувальник про статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер українській державі слід очікувати рекомендацій з боку Європейської Комісії.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що Україна, мовляв, не повинна отримати статус країни-кандидата в Євросоюз у червні. За його словами, слід подумати про інших моделях інтеграції України в ЄС, крім євроінтеграції Києва, а країни Західних Балкан проходили більш тривалий шлях перед наданням такого статусу.

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