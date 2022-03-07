Повний бойкот експорту та імпорту: Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії

Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський через невпинну військову агресію Росії проти України закликає міжнародних партнерів нашої країни ввести ще один пакет санкцій. Про це повідомив портал РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Зокрема, Зеленський закликав повністю бойкотувати і російський експорт, і російський імпорт.

"Якщо вторгнення триває, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема, відмова від російської нафти і нафтопродуктів. Це можна назвати "ембарго", а можна просто "мораллю", коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію, якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати товари і послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", - заявив Зеленський.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.