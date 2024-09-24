ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

Зміни набудуть чинності з 10 листопада.

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Правила перетину кордону в ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада та стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Зазначається, що система EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, а під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біметричні дані: відбитки пальців та фото обличчя для ідентифікації. Їх система зберігатиме три роки. Якщо людина відмовлятиметься надати біометричні дані, їй відмовлятимуть у в'їзді.

В Кабміні також підкреслили, що штампів у паспорті більше не ставитимуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Згодом при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

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Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів.

Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Зазначається, що систему EES запроваджують для спрощення перетину кордонів, посилення безпеки, запобіганню використання підроблених документів та протидії нелегальній міграції.

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Вступ України в ЄС - що відомо

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