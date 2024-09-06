Не обійдеться без складнощів: що заважає Україні вступити до ЄС – Стефанішина

Володимир Зеленський дав завдання на розбудову міцних стосунків із нашими "сусідами", що стосується не лише Угорщини з її проблемною позицією.

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Стефанішина сказала, що заважає Україні вступити до ЄС / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

В України можуть виникнути чимало перешкод на шляху до вступу в ЄС. Про це заявила в інтерв'ю "Європейській правді" Ольга Стефанішина, яку нещодавно призначили міністром юстиції - віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вона підкреслила, що не обійдеться без складнощів, бо це є частиною нормального функціонування Європейського Союзу.

"Ми усвідомлюємо, що майже щокварталу нам потрібна буде єдність 27 членів ЄС для тих чи інших кроків у наших переговорах про вступ. Не завжди на рівні лідерів - іноді на рівні міністрів чи послів - щодо відкриття кластерів, схвалення звітів, закриття певних розділів чи переходу на наступний етап. Це стає нашою нормальністю", - заявила Стефанішина. відео дня

За її словами, через це Володимир Зеленський дав завдання на розбудову міцних стосунків із нашими "сусідами", що стосується не лише Угорщини з її проблемною позицією.

"Тому що коли доходить до рішень, які потребують консенсусу, то ми іноді з'ясовуємо, що коло наших друзів ширше, ніж ми очікували, і коло скептиків теж ширше, ніж ми очікували", - додала вона.

Стефанішина також підкреслила, що через це варто завжди бути готовими до того, що хоч наші партнери і здаються "друзями", періодично виявляється, що їхні інтереси набагато вищі за добрі стосунки.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Вступ України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у вівторок, 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу до тих пір, поки між країнами не закінчаться суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни.

В той же час, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Україна зможе вступити до Європейського Союзу в найкращому випадку через 3-4 роки після початку процедури переговорів про вступ.

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