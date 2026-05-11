ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico

Основний акцент у новому пакеті санкцій буде зроблено на танкерах так званого "тіньового флоту".

21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, розраховуючи посилити тиск на Кремль і підштовхнути Володимира Путіна до переговорів вже цього літа, повідомляє Politico.

За даними джерел у Євросоюзі, основний акцент у новому санкційному пакеті буде зроблено на танкерах так званого "тіньового флоту", через які Росія продовжує експортувати нафту в обхід обмежень. У Брюсселі вважають, що такі заходи допоможуть скоротити ключові доходи Москви та послаблять позиції Кремля в питанні умов можливої мирної угоди щодо України.

Передбачається, що 21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня. Під обмеження також можуть потрапити російські банки, фінансові структури, підприємства оборонного сектору та компанії, причетні до продажу вивезеного з окупованих територій українського зерна.

Крім того, європейські чиновники обговорюють повернення до ініціатив, які раніше блокувалися Угорщиною на чолі з Віктором Орбаном. Йдеться, зокрема, про санкції проти представників Російської православної церкви, включаючи патріарха Кирила, якого в ЄС вважають близьким союзником Путіна.

Також Єврокомісія може знову порушити питання про заборону морських перевезень для російських суден. Раніше цю ініціативу не підтримували Мальта та Греція, повідомив один із європейських дипломатів.

Росія в найгіршому стані

У Брюсселі дотримуються простої логіки: російська економіка "перебуває в найгіршому стані з початку війни", заявив один високопоставлений чиновник ЄС, тому зараз дійсно настав час домагатися більшого.

Росія страждає від "статичного інфляційного шоку. Саме тому ми на наших зустрічах із G7, на двосторонніх зустрічах із представниками США, наголошуємо, що зараз не час послаблювати тиск на Росію", – припустив в інтерв’ю Politico економічний радник ЄС Валдіс Домбровскіс.

При цьому Україна тепер має набагато більше важелів впливу, ніж навіть рік тому, стверджують чиновники. Кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, просування України на полі бою, здатність виробляти власну далекобійну зброю та психологічний вплив зриву московських святкувань "Параду Перемоги" 9 травня – все це сприяє позитивній динаміці.

"90 мільярдів євро та санкції працюють, вони дають імпульс і ставлять Україну в набагато кращу позицію", – сказав високопоставлений співробітник служби національної безпеки однієї з країн НАТО.

Мирна угода вже влітку

Союзники України стверджують, що літній санкційний удар може зіграти на руку Києву, оскільки при владі перебуває новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, можливо, буде досягнуто міцного перемир'я в Ірані, а проміжні вибори в США в листопаді можуть знову зосередити увагу американців на мирному процесі.

"Іран, як і раніше, привертає значну частину уваги, не в останню чергу тому, що в цих переговорах беруть участь ті самі люди. Але Україна досягає успіхів на полі бою, і, схоже, Трамп це помітив", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони.

"Зараз ми повинні рухатися вперед", – сказав Міка Аалтола, фінський член Європейського парламенту, який назвав "приголомшливі результати" України на полі бою ключовим фактором зміни риторики навколо переговорної позиції України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 травня берегова охорона Швеції затримала і провела огляд нафтового танкера Jin Hui, який підозрюють у зв'язках з російським так званим тіньовим флотом. Про це повідомив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін.

Того ж дня Сили оборони України завдали чергового удару по російському тіньовому нафтовому флоту. Президент Володимир Зеленський заявив про ураження двох танкерів поблизу входу в порт Новоросійськ і оприлюднив відео операції.

Раніше, 29 квітня, українські військові вразили танкер Marquise, що перебуває під санкціями, який використовувався Росією для незаконного перевезення нафтопродуктів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

