Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico

Віталій Кірсанов
11 травня 2026, 09:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Основний акцент у новому пакеті санкцій буде зроблено на танкерах так званого "тіньового флоту".
21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня
21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • 21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня
  • Економіка РФ "перебуває в найгіршому стані з початку війни"

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, розраховуючи посилити тиск на Кремль і підштовхнути Володимира Путіна до переговорів вже цього літа, повідомляє Politico.

За даними джерел у Євросоюзі, основний акцент у новому санкційному пакеті буде зроблено на танкерах так званого "тіньового флоту", через які Росія продовжує експортувати нафту в обхід обмежень. У Брюсселі вважають, що такі заходи допоможуть скоротити ключові доходи Москви та послаблять позиції Кремля в питанні умов можливої мирної угоди щодо України.

відео дня

Передбачається, що 21-й пакет санкцій можуть затвердити наприкінці червня або на початку липня. Під обмеження також можуть потрапити російські банки, фінансові структури, підприємства оборонного сектору та компанії, причетні до продажу вивезеного з окупованих територій українського зерна.

Крім того, європейські чиновники обговорюють повернення до ініціатив, які раніше блокувалися Угорщиною на чолі з Віктором Орбаном. Йдеться, зокрема, про санкції проти представників Російської православної церкви, включаючи патріарха Кирила, якого в ЄС вважають близьким союзником Путіна.

Також Єврокомісія може знову порушити питання про заборону морських перевезень для російських суден. Раніше цю ініціативу не підтримували Мальта та Греція, повідомив один із європейських дипломатів.

Росія в найгіршому стані

У Брюсселі дотримуються простої логіки: російська економіка "перебуває в найгіршому стані з початку війни", заявив один високопоставлений чиновник ЄС, тому зараз дійсно настав час домагатися більшого.

Росія страждає від "статичного інфляційного шоку. Саме тому ми на наших зустрічах із G7, на двосторонніх зустрічах із представниками США, наголошуємо, що зараз не час послаблювати тиск на Росію", – припустив в інтерв’ю Politico економічний радник ЄС Валдіс Домбровскіс.

При цьому Україна тепер має набагато більше важелів впливу, ніж навіть рік тому, стверджують чиновники. Кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, просування України на полі бою, здатність виробляти власну далекобійну зброю та психологічний вплив зриву московських святкувань "Параду Перемоги" 9 травня – все це сприяє позитивній динаміці.

"90 мільярдів євро та санкції працюють, вони дають імпульс і ставлять Україну в набагато кращу позицію", – сказав високопоставлений співробітник служби національної безпеки однієї з країн НАТО.

Мирна угода вже влітку

Союзники України стверджують, що літній санкційний удар може зіграти на руку Києву, оскільки при владі перебуває новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, можливо, буде досягнуто міцного перемир'я в Ірані, а проміжні вибори в США в листопаді можуть знову зосередити увагу американців на мирному процесі.

"Іран, як і раніше, привертає значну частину уваги, не в останню чергу тому, що в цих переговорах беруть участь ті самі люди. Але Україна досягає успіхів на полі бою, і, схоже, Трамп це помітив", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони.

"Зараз ми повинні рухатися вперед", – сказав Міка Аалтола, фінський член Європейського парламенту, який назвав "приголомшливі результати" України на полі бою ключовим фактором зміни риторики навколо переговорної позиції України.

ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico
Інфографіка: Главред

Російський тіньовий флот — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 травня берегова охорона Швеції затримала і провела огляд нафтового танкера Jin Hui, який підозрюють у зв'язках з російським так званим тіньовим флотом. Про це повідомив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін.

Того ж дня Сили оборони України завдали чергового удару по російському тіньовому нафтовому флоту. Президент Володимир Зеленський заявив про ураження двох танкерів поблизу входу в порт Новоросійськ і оприлюднив відео операції.

Раніше, 29 квітня, українські військові вразили танкер Marquise, що перебуває під санкціями, який використовувався Росією для незаконного перевезення нафтопродуктів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
санкції санкції США санкції проти Росії новини України новини України та світу санкції Євросоюзу тіньовий флот тіньовий флот РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Демобілізація й високі виплати стануть реальністю: ЗМІ розкрили деталі реформи

Демобілізація й високі виплати стануть реальністю: ЗМІ розкрили деталі реформи

12:20Україна
ТЦК в Україні хочуть трансформувати в Офіси резерву+: як це працюватиме

ТЦК в Україні хочуть трансформувати в Офіси резерву+: як це працюватиме

10:51Україна
ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico

ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico

09:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітіння

Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітіння

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

Який рівень магнітної бурі зараз: прогноз на найближчі дні

Який рівень магнітної бурі зараз: прогноз на найближчі дні

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першими

Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першими

Останні новини

12:29

Це виклик: Лілія Ребрик розповіла, як її прийняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Це переломний момент": Україна перехопила ініціативу у війні — The Economist

12:26

Ніякий не "шалфей": як правильно назвати рослину українською

12:22

Київ підтримав поступову інтеграцію в ЄС, але є умова: нардеп розкрив подробиці

12:20

Демобілізація й високі виплати стануть реальністю: ЗМІ розкрили деталі реформи

Парад 9 травня став публічним приниженням РФ і викрив страхи Путіна – КоваленкоПарад 9 травня став публічним приниженням РФ і викрив страхи Путіна – Коваленко
12:01

У які дні потрібно палити лавровий лист: мольфар розповів про ритуалиВідео

11:29

Чому 12 травня не варто ділитися своїми планами: яке церковне свято

11:09

Коли Україна востаннє розширювала свої офіційні кордони: яке завдання ставилосьВідео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 травня: Терезам - полегшення, Рибам - несподіванка

Реклама
10:55

Що потрібно встигнути посадити у травні: календар посадок для різних кліматичних зонВідео

10:51

ТЦК в Україні хочуть трансформувати в Офіси резерву+: як це працюватиме

09:52

ЄС готує удар по Росії, щоб змусити Путіна укласти мирну угоду влітку – Politico

09:38

Путін натякнув на завершення війни: в ISW розкрили, на кого націлені подібні заяви

09:24

Густий туман і потепління: якою буде погода в Одеській області

09:00

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року

08:49

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

08:21

"Почнімо зараз": Нетаньягу заявив про намір звести військову допомогу США до нуля

08:18

У Кремлі зробили суперечливі заяви щодо закінчення війни з Україною: подробиці

06:48

Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть лідери США та КНР

06:39

"Патологічні брехуни не змінюються": Невзлін - про заяву ПутінаПогляд

Реклама
05:11

"Тещина кімната" у квартирах СРСР: навіщо робили загадкове приміщення без вікон

04:30

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

03:35

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

03:17

Три заборони на свято 11 травня: що в жодному разі не можна робити

03:11

Однакові цифри на годиннику: що вони віщують і чи можна їх ігнорувати

00:50

Ризики нової фази війни: де Росія шукає слабкі місця української оборони

10 травня, неділя
23:13

Цибулева муха не пробачить: чим ефективно провести обробку часнику у травніВідео

22:58

Насувається Армагеддон: де буде +4 і литимуть грозові дощі

22:30

РФ нікуди не зникне після заморожування: Тишкевич - про "м'яку силу" УкраїниПогляд

21:53

Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першимиВідео

21:26

Поранені у важкому стані: в Одеській області напали на військовослужбовців

20:45

"Можем повторить" більше не працює: експерт оцінив перспективи РФ у війніВідео

20:04

"Путін готовий до зустрічей": Зеленський - про мирні переговориВідео

19:19

Що буде з обміном полоненими: Зеленський дав чітку відповідьВідео

19:16

З 11 травня скрутні часи минуть: 4 знаки китайського зодіаку чекає полегшення

19:05

Армія РФ порушила перемир'я: де ситуація найнапруженіша

18:37

Погода у Дніпрі зміниться, місто накриє циклон із грозою — прогноз на тиждень

18:02

Путін уже шукає вихід із війни: з’ясувалися головні проблеми РФ

17:55

Як точно позбутися личинок хруща: найефективніший спосібВідео

17:28

Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітінняВідео

Реклама
17:26

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

17:25

Який рівень магнітної бурі зараз: прогноз на найближчі дні

16:33

У Кремлі зробили заяву про переговори: коли посланці США можуть приїхати до РФ

16:33

Надзвичайна небезпека: на Житомирщині, попри хорошу погоду, попереджають про загрозу

16:31

Не королева, а Король: куди зникли всі діаманти наймогутнішої жінки Європи

15:38

Фінансовий гороскоп 10–16 травня: Овнам — прибуток, Козерогам — кінець боргів

15:26

Весняні грози накриють Україну: Діденко назвала точні дати

15:21

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

14:46

Теплі дні вже близько: сонячна погода повернеться на Тернопільщину

14:41

Любовний гороскоп 11 – 17 травня: Тельцям — впевненість, Скорпіонам — легкість

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти