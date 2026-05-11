ТЦК в Україні хочуть трансформувати в Офіси резерву+: як це працюватиме

Додатково в громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.

https://glavred.net/ukraine/tck-v-ukraine-planiruyut-preobrazovat-v-ofisy-rezerva-kak-eto-budet-rabotat-10763651.html Посилання скопійоване

У Міноборони планують реформувати ТЦК / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

Головне з новини:

Міноборони готує реформу ТЦК

Створять офіси комплектування й супроводу

Поліція не хоче долучатися до вуличного "рекрутингу"

відео дня

Міноборони України готує масштабну перебудову системи комплектування: замість чинних ТЦК та СП можуть з’явитися Офіси резерву+, що працюватимуть у двох окремих напрямах - комплектування та соціального супроводу. Про такі напрацювання, за даними Української правди, розповідають співрозмовники видання у парламенті.

У відомстві розглядають модель, за якої офіси комплектування відповідатимуть за ведення обліку військовозобов’язаних, організацію мобілізаційних процесів, рекрутинг і оформлення на службу. У публічних просторах планують розміщувати додаткові точки рекрутингу.

Паралельно пропонується створити спеціальні хаби - місця, де перебуватимуть добровольці та доставлені поліцією військовозобов’язані під час оформлення. Там перевірятимуть документи, проводитимуть ВЛК і визначатимуть психологічну та професійну придатність.

Соціальні функції, які нині також виконують ТЦК, хочуть передати окремим офісам супроводу. Йдеться про оформлення компенсацій пораненим, виплати родинам загиблих та інші процедури, що часто затримуються через навантаження. Частину цих послуг планують оцифрувати.

Одним із найскладніших питань залишається участь поліції у доставленні військовозобов’язаних.

"Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло - консенсусу немає", - зазначив співрозмовника УП у військовому керівництві.

Тим часом очільник Нацполіції Іван Вигівський, як зазначає видання, "висловлював небажання" брати на себе відповідальність за вуличний "рекрутинг", адже навіть часткова участь у цьому процесі "дуже погано впливає на імідж".

Чи може знизитися мобілізаційний вік в Україні

Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко заявляв, що в Україні є мобілізаційний ресурс, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур, тому говорити про зниження мобілізаційного віку ще рано.

"Ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист Батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше вже заявляв, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.

Як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак вимагає обережного та виваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред