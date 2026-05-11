'Почнімо зараз': Нетаньягу заявив про намір звести військову допомогу США до нуля

Прем'єр-міністр Ізраїлю наголосив, що процес варто розпочати вже незабаром.

Ізраїль хоче відмовитися від військової допомоги США

Головне з новини:

Ізраїль хоче відмовитися від допомоги США

Нетаньягу закликає почати процес негайно

США нарощують постачання озброєння Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна має поступово відмовитися від американської військової допомоги - і почати цей процес негайно. Про це він сказав в інтерв’ю програмі 60 Minutes на CBS, підкресливши, що нинішня модель співпраці більше не відповідає довгостроковим інтересам Єрусалима.

"Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо 3,8 мільярда доларів на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки", - заявив прем’єр.

За його словами, перехід має бути поступовим, але стартувати вже зараз. "Почнімо зараз і зробимо це протягом наступного десятиліття, протягом наступних десяти років, але я хочу почати зараз. Я не хочу чекати на наступний Конгрес. Я хочу почати зараз", - додав він.

Заява пролунала на тлі масштабних поставок американського озброєння до Ізраїлю. 1 травня The Jerusalem Post повідомило, що США доставили близько 6,5 тисячі тонн боєприпасів та військової техніки лише за 24 години. Два вантажні судна прибули до портів Ашдода та Хайфи, привізши тисячі авіаційних і наземних боєприпасів, військові вантажівки, тактичні машини JLTV та інше спорядження.

Загалом від початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану Єрусалим отримав понад 115,6 тисячі тонн техніки та обладнання, які доставили 403 авіарейсами та 10 морськими перевезеннями.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна готова діяти проти своїх противників "на кожному фронті" та в будь-який момент. Він підкреслив, що розширення логістичного мосту безпосередньо посилює оперативні можливості ЦАХАЛ.

Конфлікт інтересів США та Ізраїлю у війні з Іраном

Після заяв Дональда Трампа про можливе швидке завершення операції навколо Ірану у Вашингтоні посилюються дискусії щодо подальшої стратегії. У колонці Леоніда Невзліна йдеться, що пауза може дати Тегерану шанс відновити ослаблені структури, що створює додаткові ризики для Ізраїлю. Автор наголошує, що навіть часткове зниження тиску дозволить режиму повернутися до активних дій.

Попри слова Трампа про досягнення більшості американських цілей, у Білому домі, за даними WSJ, побоюються, що Ізраїль продовжить удари самостійно. Внутрішньополітичний тиск на президента зростає, але для Єрусалима логіка інша - він не може дозволити собі зупинку, яка вигідна Вашингтону.

Невзлін підкреслює, що іранський режим не знищений, а лише ослаблений, і будь-який перепочинок дасть йому можливість відновитися. Нетаньягу говорить про необхідність зміни влади в Ірані - і цього разу, зазначає оглядач, це питання реальної безпеки. Ізраїль, за його оцінкою, не може зупинитися там, де зручно США.

Про джерело: CBS News CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

