Густий туман і потепління: якою буде погода в Одеській області

У регіоні оголошено підвищену пожежну небезпеку.

Тепло до +25° та небезпека пожеж: прогноз для Одеської області

Коротко:

Вдень в Одеській області повітря прогріється до комфортних +25 градусів

Ранковий туман знизить видимість на дорогах регіону до 200 метрів

В області оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки на 11 травня

У понеділок, 11 травня, в Одеській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів.

Детальний прогноз погоди на сьогодні опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, вітер вночі буде північно-західним, а вдень зміниться на південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6–11°, вдень — 16–21°, місцями повітря прогріється до +25°.

В Одесі вночі очікується 9–11° тепла, вдень — 16–18°.

Погода в Одесі — прогноз / sinoptik.ua

Прогноз погоди на 11 травня на узбережжі Одеської області

На узбережжі Одеської області вночі місцями можливий невеликий дощ і туман з видимістю 1–2 км. Море буде з легким хвилюванням, а рівень води вздовж узбережжя залишиться безпечним.

Температура повітря на узбережжі вночі становитиме 7–12°, вдень — 16–21°. Морська вода прогріється до 13–14°.

Прогноз пожежної небезпеки в Одеській області

Також синоптики попередили про підвищену та високу пожежну небезпеку в регіоні 11 травня. Погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності відкритого вогню.

Прогноз пожежної небезпеки / t.me/HMC_Odesa

Прогноз погоди на травень 2026 року в Одесі

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ні різких коливань температури, ні великої кількості опадів.

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а в нічні години — до +11…+16°C.

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, погода в Україні впродовж тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники будуть відзначатися в західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі.

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в південних, центральних, Закарпатській областях та в Карпатах. У більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У Дніпрі цього тижня погода буде мінливою: на мешканців міста чекають як сонячні дні, так і тривалі дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.

У Житомирі 11 травня очікується тиха і по-весняному м'яка погода. Впродовж доби збережеться невелика хмарність без опадів, а південний вітер буде слабким, до 3–8 м/с. Вдень повітря прогріється до комфортних 19–21 градуса.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

