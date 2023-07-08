Ердоган готує Путіну "удар під дих" після розмови із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди, що Росія раніше відмовилася робити. Також він очікує візиту Володимира Путіна до Туреччини в серпні.
На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що ведеться активна робота щодо подальшого продовження зернової угоди після закінчення терміну її дії 17 липня.
Саме ця тема стане одним з пунктів порядку на зустрічі з Путіним, якого чекають в Туреччині в наступному місяці.
"Ми сподіваємося, що вона буде продовжуватися кожні три місяці, а не кожні два місяці. Ми докладемо зусиль в цьому плані і постараємося збільшити її тривалість до двох років", — заявив Ердоган.
Візит Зеленського до Туреччини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО. Про це турецький лідер заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Україна заслуговує членства в НАТО", - сказав Ердоган.
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