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Ердоган готує Путіну "удар під дих" після розмови із Зеленським

Сергій Кущ
8 липня 2023, 11:41 оновлено 8 липня, 12:17
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Реджеп Таїп Ердоган очікує візиту російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини в серпні.
Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путінр
Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путінр / Колаж Главред, фото: скиншот , president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди, що Росія раніше відмовилася робити. Також він очікує візиту Володимира Путіна до Туреччини в серпні.

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що ведеться активна робота щодо подальшого продовження зернової угоди після закінчення терміну її дії 17 липня.

Саме ця тема стане одним з пунктів порядку на зустрічі з Путіним, якого чекають в Туреччині в наступному місяці.

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"Ми сподіваємося, що вона буде продовжуватися кожні три місяці, а не кожні два місяці. Ми докладемо зусиль в цьому плані і постараємося збільшити її тривалість до двох років", — заявив Ердоган.

Візит Зеленського до Туреччини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО. Про це турецький лідер заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна заслуговує членства в НАТО", - сказав Ердоган.

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