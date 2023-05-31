'Ордер на арешт': Путін сидить в РФ і не поїде на інавгурацію Ердогана

Російський диктатор ще ні разу не виїжджав із РФ після видачі ордера на арешт.

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Путін не приїде до Ердогана на інавгурацію / колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Президент РФ Володимир Путін після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом не покидав Росію, а на інавгурацію Реджепа Таїпа Ердогана замість нього поїде спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Чинний президент Туреччини Ердоган виграв вибори і залишиться на чолі країни на ще один президентський термін.

За традицією на його інавгурацію запрошені лідери різних країн, замість Путіна на церемонію поїде і буде там представляти Росію спікер Володін. Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости" із посиланням на помічника президента Путіна Юрія Ушакова.

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Гаага чекає на Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Якщо Путін не з'явиться в Гаагу, його оголосять у міжнародний розшук. Інтерпол розшукуватиме президента країни-агресора Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Австрія готова заарештувати Путіна і передати його до Гааги. Імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі немає навіть у керівників держав, резонно нагадали в австрійському Міністерстві юстиції.

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