Україна заслуговує отримати членство в НАТО - Ердоган

Президент Туреччини вважає, що від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.

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Ердоган заявив, що Туреччина допомагатиме Україні "встати на ноги" / Фото: president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО. Про це турецький лідер заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна заслуговує членства в НАТО", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.

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"І я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити один момент – від настання справедливого миру ніхто не програє", - сказав він.

Ердоган також заявив, що Туреччина допомагатиме Україні "встати на ноги".

"Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відновленні країни", – підкреслив турецький президент.

Ердоган також повідомив, що російський диктатор Путін відвідає Туреччину в наступному місяці. В ході візиту буде обговорюватися питання обміну полоненими між Україною і РФ.

"Ми зараз з Росією обговорюємо це питання (мова про обмін полоненими між Україною і РФ – ред.). І в наступному місяці місяця буде візит Путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо телефоном, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання", - сказав президент Туреччини.

Турне українського президента Зеленського

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

7 липня Зеленський був у Словаччині, де провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, а також провів зустріч з Головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.

6 липня президент України Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Увечері 6 липня Зеленський прибув до Чехії на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі лідери України та Чехії зосередили увагу на питаннях загальної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

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