Пропагандисти випадково видали розміщення ППО біля резиденції Путіна

Позиції "Панцирів" обнесли парканом і побудували подіуми, які видно навіть на супутникових знімках.

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Розсекречено й інші позиції ППО в Московській області / Колаж Главреда. Фото: Скріншот, Радіо Свобода

Російський президент Володимир Путін розмістив за 10 км від своєї резиденції цілий майданчик для засобів ППО.

Як зазначає "Радіо Свобода", кадри будівництва майданчика під "Панцирі С-1" випадково потрапили в сюжет пропагандистів програми "Вести". Журналістам залишалося всього лише визначити геолокацію ППО.

Майданчик розташований поруч з селищем Заріччя, де ЗМІ ще у січні 2023-го помічали ці установки, щоправда, розміщені у полі. Але незабаром майданчик зробили стаціонарним.

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А зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для ППО подіуми, які помітні також на супутникових знімках Planet від 3 вересня 2023 року.

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна у Ново-Огарьові.

Крім цього, російська служба "Радіо Свобода" вивчила супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков'ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів - на Новоризькому шосе і в районі аеропорту Остаф'єво.

Як повідомляють журналісти, і там, і там позиції "Панцирів" зазнали схожих змін: майданчики було покрито бетонними плитами, обнесено парканами, а самі установки поставили на подіуми.

Удари по Росії - головне

Влітку 2023 року удари невідомими безпілотниками і ракетами по території Росії помітно почастішали. На нічну "бавовну" тепер скаржаться не тільки мешканці прикордонних регіонів РФ, але і, наприклад, москвичі.

Під час однієї з таких "атак" російські війська ППО, відбиваючись від дронів, влучили ракетою у житловий будинок.

БПЛА атакують переважно військову інфраструктуру окупантів. Так, 21 серпня черговий дрон впав на аеродром РФ в Калузькій області, пошкодивши один літак.

На думку експерта Івана Ступака, російська ППО "не бачить" ці маленькі об'єкти. "Ці БПЛА можуть пролетіти невідому відстань, можуть навіть залетіти на конкретний поверх і в конкретний кабінет", - стверджував аналітик.

Крім того, експерти погоджуються, що у росіян просто немає засобів ППО, щоб відбивати всі атаки на російські міста, адже озброєння перекинуто для прикриття військ окупантів у зоні бойових дій.

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