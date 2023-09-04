Зустріч диктаторів: Кім Чен Ин поїде до Путіна, щоб обговорити поставку зброї РФ

Диктатори хочуть обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України.

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Кім Чен Ин приїде до Путіна обговорювати поставки зброї для РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Лідер КНДР Кім Чен Ин приїде цього місяця на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.

Відомо, що обидва диктатори планують обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво, передає видання The New York Times.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання прогнозує, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не офіційна інформація.

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"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.

Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Зустріч диктаторів ймовірно буде проходити у кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня.

Нагадаємо, що експерт з питань міжнародної безпеки повідомив, що Китай занурюється у демографічну яму. У Китаї просто припиняється загальний ентузіазм постійного розвитку і зростає безробіття, вважає Їжак.

"Нейтральний" Китай постачає в РФ озброєння, дрони й гелікоптери. Поки Китай наголошує на своєму нейтралітеті, стало відомо про поставки з цієї країни в РФ гелікоптерів, БПЛА, оптичних прицілів і металів для "оборонки".

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