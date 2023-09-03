"Путін вирішив відновити імперію": Польща готується до можливої війни з РФ

Польща готується до можливої війни з путінською Росією, розуміння, що російський диктатор "хоче відновити імперію". Польща займається зміцненням своєї армії. Про це заявив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Укрінформ.
Блащак каже, що це найкраща відповідь на спроби РФ.
"Ми живемо у важкі часи. Путін вирішив відновити Російську імперію. Російська імперія завжди загрожувала свободі народів, що живуть по сусідству з Росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці загрози є зміцнення польської армії", — заявив Блащак.
Польща планує збільшити кількість і оснащення польських військових власною зброєю.
Ситуація біля кордонів Польщі
На початку серпня Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі. Це сталося після того, як два білоруських гелікоптера, в рамках навчань з ПВК Вагнер, 1 серпня перетнули польський кордон в повітрі. У військах Польщі сказали, що готові відкрити вогонь по білоруських вертольотах у разі повторної провокації.
Міністр національної оборони Маріуш Блащак сказав, що Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів. За його словами, там також буде проводитися навчання військових.
Найбільший табір ПВК "Вагнер" у Білорусі почали демонтувати в липні-серпні. Передбачалося, що частина вагнерівців могли залишити територію РБ ще у першій половині серпня.
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