Еліти РФ мають прийняти рішення: Максакова оцінила шанси на усунення Путіна

Російські еліти мають кілька варіантів, як діяти, щоб обійтися найменшою шкодою для себе.

Для Путіна є кілька сценаріїв розвитку подій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказала Максакова:

Путін буде при владі, поки не помре

Еліти РФ опинилися перед складним вибором

Путін став баластом для свого оточення і країни

Україна з партнерами почала нелегкий шлях закінчення війни. Але багато хто вважає, що зупинити країну-агресорку Росію не можна буде без смерті, або усунення від влади кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чи справді це так під час чату у Главреді розповіла оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова. За її словами, Путіна можна усунути від влади хіба що у випадку його смерті.

"За життя його звідти виколупати неможливо. Хоча приклади Каддафі та Мадуро доводять: немає нічого неможливого. А після найуспішнішого удару по бункеру, де знаходився глава Хезболли Насралла і там же прийняв інший вигляд, ми побачили, що є готові сценарії для Путіна", - зауважила вона.

Російська еліта збентежена ситуацією в країні

Максакова стверджує, що еліті РФ запропонували варіанти розвитку подій, схожі на ті, що відбулися у Венесуелі та Ірані. Тому перед елітою зараз гостро стоїть дилема.

"Навіть у цьому божевіллі пристосуванці, конформісти, кон'юнктурники і просто аморальні циніки спробують пристосуватися з найменшою шкодою. Тепер їм є з чого вибрати. Питання в тому, чи станеться це шляхом повалення Путіна зсередини, тобто в результаті перевороту, чи все виглядатиме природно. Може, все буде, як у випадку зі Сталіним, коли він захлинувся в калюжі своєї сечі", - припустила громадська діячка.

Дивіться відео про те, чи є шанс на завершення війни:

Точно відомо одне - Путін вже став непідйомним баластом для еліт і тягне всіх за собою. Але вплинути на усунення Путіна Україна не може, це має статися якась історія. Тому найкраще розраховувати на свої сили та думати, яким чином наблизити цей фінал.

Чи може режим Путіна впасти - думка експерта

Главред писав, що за словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, навіть незважаючи на санкції, закінчення війни могло б відкрити для Росії довгий період відновлення.

У разі припинення війни, якщо Путін залишиться при владі, внутрішні репресії, безумовно, посиляться ще більше. Курносова каже, що репресії будуть і далі підточувати сам режим в РФ, але ніхто не може сказати, скільки часу це може тривати.

Повалення режиму Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку російського опозиційного політика Іллі Пономарьова, режим, який вибудував Путін, приречений. Питання в тому, скільки життів він забере, поки дійде до свого кінця.

Раніше повідомлялося, що авторитет російського диктатора продовжує падати як всередині країни, так і за її межами. Зокрема, зростає розчарування серед ключових союзників Москви, провійськової спільноти та навіть колишніх партнерів, таких як Венесуела, Сирія та Іран.

Напередодні стало відомо, що вже зараз еліта РФ почала розуміти, що може домовитися. І мова йде не лише про Кирила Дмитрієва. Є інші представники еліти, які з власної ініціативи намагаються домовитись у Сполучених Штатах.

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

