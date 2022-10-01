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"Еліта його ненавидить": опозиціонер повідомив про передумови для замаху на Путіна

1 жовтня 2022, 19:00

Еліта зараз ненавидить Путіна, як московська, так і регіональна, сказав політик.

Путина
Чи є загроза замаху на Путіна / скріншот

Після семи місяців війни в Україні з'явилися суттєві передумови для бунту в Росії і замаху на диктатора Володимира Путіна, повідомив опозиційний російський політик Геннадій Гудков в інтерв'ю УНІАН.

"Регіони можуть прокинутися, але недостатньо зараз передумов, аби вони пішли по ланцюговій реакції. Регіони можуть виступити лише детонаторами, але вони не можуть призвести до зміни режиму. Якщо вони виступлять детонаторами цього процесу, і почнеться ланцюгова реакція одного регіону за іншим, тоді так, і в Москві може спалахнути якась революція, яка позбавить Путіна життя або відсторонить його від влади", - заявив Гудков.

Політик зазначив, що російська еліта вже відверто ненавидить Путіна.

"Так, еліта зараз ненавидить Путіна. Як регіональна, так і московська. Але не в цьому справа. Справа в тому, що від цієї ненависті до усунення вождя - є величезна дистанція. І чи буде вона пройдена? Ми з вами не знаємо і не можемо спиратися на цей варіант як на реальний", - зазначив політик.

При цьому Гудков нагадав, що свого часу було кілька спроб замаху на Гітлера.

"Було кілька замахів, але Гітлер залишився живий. Було багато спроб усунути Фіделя Кастро, але він помер своєю смертю. Але ми з вами не можемо чітко прорахувати ймовірність цієї події. Це неможливо. Передумови, як я вже сказав, є. Але від передумов до реалізації - величезна дистанція, і вона може бути ніколи не пройдена", - зазначив політик.

Також опозиціонер зазначив, що російська еліта звичайно ж розуміє все, що зараз відбувається.

"Еліта, на відміну від народу, настільки добре розуміє, що відбувається, що давно вже Путіна ненавидить. Вона розуміє, що її позбавили майбутнього. Її позбавили навіть і теперішнього. Її та її сімей можуть позбавити життя, тощо. Вони це добре розуміють, на відміну від народу, який прозріє лише тоді, коли-небудь ядерний гриб він побачить, або коли йому по телевізору оголосять, що Путіна більше немає при владі. Звичайно, рух зверху представляється мені кращим, але більш ймовірним на сьогоднішній день є рух знизу. Але можуть бути обставини, які зроблять цей рух неможливим", - заявив Гудков.

Раніше повідомлялося про те, що було скоєно замах на голову Ради Безпеки РФ Миколу Патрушева, який є одним з найближчих соратників Володимира Путіна і виступає затятим прихильником продовження війни з Україною.

Відомо, що Микола Патрушев відчув себе зле ввечері після роботи, практично відразу після того як зайшов додому.

Також Главред писав про те, що 14 вересня в Росії стався напад на кортеж президента Володимира Путіна в той час, як він перебував якраз в одному із автомобілів.

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