Труїли синтетичною отрутою: на праву руку Путіна скоєно замах – ЗМІ

Володимир Путін і Микола Патрушев / Фото Reuters, Вікіпедія

Скоєно замах на голову Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, який є одним з найближчих соратників Володимира Путіна і виступає затятим прихильником продовження війни з Україною.

Відомо, що Микола Патрушев відчув себе погано ввечері після роботи, практично відразу після того як зайшов додому, пише російський Телеграм-канал Генерал СВР, що нерідко публікує інсайдерську інформацію з Кремля.

"Оперативно спрацювала охорона, відразу викликавши до нього бригаду медиків", - повідомляється з посиланням на обізнані джерела.

При цьому лікарі оглянули секретаря СБ РФ і заявили про необхідність його госпіталізації. У той же час після надання допомоги в стабільному стані його нібито доставили додому.

"Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута. Патрушева врятувала своєчасно надана медична допомога і, ймовірно, недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру", - уточнюється в повідомленні.

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Що відомо про амбіції Патрушева

Раніше повідомлялося про те, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, прийнятих нинішнім господарем Кремля.

Як пише The Washington Post, Патрушев більше двох десятиліть перебував за лаштунками в ролі "маклера влади", однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став набагато помітнішим.

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