Сплеск і задимлення: у РФ стався напад на кортеж Путіна – ЗМІ

На кортеж Володимира Путіна скоєно напад / Фото Reuters

У Росії стався напад на кортеж президента Володимира Путіна в той час, як він знаходився в одному з автомобілів.

Напад на кортеж Путіна стався під час проходження колони авто в одну з резиденцій президента РФ. Про це повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, що публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що Путін перебував у дублюючому кортежі, куди іноді пересідає за рекомендацією служби безпеки.

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За даними джерела, на шляху до резиденції, за кілька кілометрів, перший автомобіль супроводу був заблокований автомобілем швидкої допомоги, а другий автомобіль супроводу об'їхав не зупиняючись раптову перешкоду: "А під час об'їзду перешкоди третім авто, в якому перебував Путін, з боку лівого переднього колеса пролунав гучний хлопок з наступним сильним задимленням".

Відзначається, що згодом за кермом автомобіля швидкої допомоги, яким був заблокований перший автомобіль з кортежу, був виявлений труп чоловіка. При цьому розслідування інциденту і вся інформація по ньому засекречена, всіх присвячених попередили про відповідальність за поширення.

"Начальник особистої охорони президента і ще кілька людей відсторонені і знаходяться під вартою. Про пересування президента в цьому кортежі знало вузьке коло осіб і всі вони зі Служби безпеки президента. Після інциденту троє з них зникли, це були саме ті люди, що знаходилися в першому авто кортежу, доля їх на даний момент не відома, автомобіль на якому вони пересувалися був знайдений порожнім в декількох кілометрах від події", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що було скоєно замах на голову Ради Безпеки РФ Миколу Патрушева, який є одним з найближчих соратників Володимира Путіна і виступає затятим прихильником продовження війни з Україною.

Відомо, що Микола Патрушев відчув себе погано ввечері після роботи, практично відразу після того як зайшов додому.

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