Експерт пояснив, чи може фокус уваги влади США переключитися з України на Ізраїль

Війна України і Росії навряд чи остаточно випаде з фокусу уваги влади США через війну між Ізраїлем і Палестиною.

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Ніяке відволікання уваги США на Ізраїль не завадить наданню допомоги Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Навряд чи палестино-ізраїльська війна вплине на те, що війна України і Росії остаточно випаде з фокусу уваги влади США. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію з Афганістаном, де не було такого розголосу взагалі – там щось відбувалося, світові медіа дуже скромно про це писали, але це не завадило американцям витрачати мільярди доларів на військову допомогу своїм союзникам на утримання цієї країни. Тому якщо прийнято якесь стратегічне рішення не дати здобути перемогу Путіну, то ніяке відволікання уваги на Ізраїль або палестинську проблему не стане цій перешкодою - все-таки, є якісь більш серйозні підстави для такої американської політики", - сказав він.

Хто такий Максим Розумний? Максим розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет. 8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

15 жовтня повідомлялося, що Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність". Ізраїль задумав найбільшу і складну операцію своїх сил з 2006 року, метою якої є знищення всіх ватажків і членів ХАМАС. Але операцію довелося відкласти - в ЦАХАЛ це пояснили тим, що погодні умови нібито не дозволяють їм ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Водночас у США заговорили про введення військ у сектор Газу. Офіційні особи США не виключають введення американських військ в сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників. В ефірі американського телебачення представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що мова йде про громадян Сполучених Штатів. Але він підкреслив, що США не мають наміру брати участь в конфлікті Ізраїлю і ХАМАС.

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