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Ситуація змінюється: Кулик оцінив наслідки для України від дебатів Байдена і Трампа

Юрій Берендій
29 червня 2024, 10:28
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Дебати Байдена і Трампа можуть свідчити про хворобу політичної системи Заходу і створює кризу лідерства перед загрозою хаотизації світу, вважає експерт.
Ситуація змінюється: Кулик оцінив наслідки для України від дебатів Байдена і Трампа
Дебати Трампа і Байдена вказали на проблему в політичній системі Заходу / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

28 червня в американській Атланті відбулись передвиборчі дебати між основними кандидатами на пост президента США Джо Байденом та Дональдом Трампом. В ході дискусії прозвучало чимало заяв що стосуються України, однак нічого катастрофічного в них немає. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик

За його словами, цікавою стала позиція Трампа щодо мирної пропозиції Путіна, яку він озвучив в переддень проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. Зокрема, Трамп зазначив, що не підтримує пропозиції російського диктатора та відкидає так званий "мирний план" Путіна.

"Якби Трамп робив би такі заяви, а потім би послідовно нанизував на них стратегічні програми, проєкти, і не відмовлявся від цієї позиції надалі, то це можна було б вважати серйозною заявкою на те, що перемога Трампа може бути для України не викликом, а більше можливістю", - зазначив експерт.

відео дня

Кулик зазначає, що варто враховувати специфічний електорат Трампа, який може пробачати йому будь-які зміни позицій та "перевзування в повітрі".

"Тому сьогодні Трамп каже, що не визнає план Путіна, а вже завтра або на наступних дебатах скаже, що готовий розмовляти з Путіним і розглядати його план, а на третій буде казати, що взагалі треба все в Європі поділити "великим мазком", а потім знову говоритиме про підтримку України та надання Україні зброї. Тобто це абсолютно непослідовна, непрогнозована політика, тому будувати завищені очікування від цієї заяви недоцільно", - сказав політичний аналітик.

Він зазначає, що Байден був передбачуваним у своїх заявах на підтримку України, але тієї обережно очікуваної від нього заяви - не було.

"Ми пам'ятаємо, як за останній час було багато публікацій про зміну позиції Білого дому, який дає змогу стріляти вглиб російської території та розглядає питання щодо можливості роботи в Україні приватних військових підрядників чи можливого розміщення в Україні військових тренувальних місій, від яких США раніше намагалися триматися подалі, особливо напередодні виборів", - додав Кулик.

На думку політичного експерта, такі заяви, якби вони пролунали на дебатах, могли б ознаменувати радикальну зміну позиції Білого дому та його готовність до прямого залучення в Україну.

Кулик резюмує, що цього не сталося і, ймовірно, не станеться, оскільки навіть у заготовлених заявах Байдена відчувається надмірна обережність, пов'язана з прагненням не втратити лівий електорат і прихильників швидкого закінчення війни дипломатичними методами.

"Це - криза лідерства в Сполучених Штатах і криза їхньої політичної системи. А це означає, що ця криза даватиметься взнаки і в світі. Зараз можна робити ставку на те, що deep state у Сполучених Штатах витримає чергового Трампа або Байдена з усіма його прибамбасами", - вказав він.

За його словами, коли глибинна держава також відчуває втому та перенапруження, ситуація загостреного протистояння чи конфлікту може призвести до збоїв. Це вплине як на підтримку України, так і на здатність США швидко реагувати на виклики та загрози.

"А це стосуватиметься європейців, які також нервуватимуть, бо тоді вони ризикують опинитися сам на сам із загрозою вторгнення чи гібридної агресії з боку РФ. Такі речі тільки мультиплікують цей страх", - говорить аналітик.

Він підсумовує, що хаотизація світу набирає обертів, і вибори у США не дають ясності щодо подальшого розвитку подій. Криза лідерства пронизує весь світовий порядок, а ці дебати є симптомом проблем у політичній системі Заходу.

"І якщо у політичних сил США, флагманів вільного світу, не знаходиться кандидатів молодшого віку, здатних бути лідерами, а вони змушені об'єднуватися навколо геронтократії, то з їхньою системою щось не так", - резюмував політичний експерт Віталій Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Що відомо про дебати Байдена і Трампа - основні заяви кандидатів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час дебатів президент США Джо Байден заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах може призвести до Третьої світової війни.

Кандидат у президенти Дональд Трамп, під час дебатів з Джо Байденом, сказав, що "пропозиції" кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо умов припинення війни Росії проти України є "неприйнятними".

Згодом, президент Джо Байден оптимістично оцінив свій виступ на дебатах проти Дональда Трампа, не зважаючи на критику навіть з боку Демократичної партії.

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