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Ексдепутат Держдуми розповів, як відбуватиметься демонтаж путінської системи в РФ

18 лютого 2023, 01:35
За словами Пономарьова, у разі, якщо путінський режим зміниться ліберальним, то в Росії не трапиться ні демілітаризації, ні деімперіалізації.
Пономарьов, Путін
Як відбуватиметься демонтаж путінської системи в РФ: прогноз Іллі Пономарьова / ua.depositphotos.com

Якщо після поразки Росії у війні демонтажем путінської системи будуть займатися російські ліберали, то країна-агресор буде гнити ще десятки років ‒ і з непередбачуваним результатом. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

"Програш [Росія у війні ‒ Главред] безальтернативний-в цій ситуації нічого іншого бути не може. Інша справа, в якій формі він буде, і наскільки це буде усвідомлено населенням. Грубо кажучи, наша влада буде зацікавлена в тому, щоб провести країну через процес демілітаризації, покаяння, примирення з Україною і міжнародним співтовариством. Тобто повернення в сім'ю цивілізованих держав приблизно за тим сценарієм, який проходила Німеччина після 1945 року", ‒ сказав він.

За словами Пономарьова, у разі, якщо путінський режим зміниться ліберальним, то не відбудеться ні демілітаризації, ні деімперіалізації Росії.

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"Якщо ж це буде ліберальна еліта, то вони скажуть, що деокупували Україну, поставили в цьому питанні крапку, а більше ми нічого і не обіцяли. Припустимо, золотовалютні резерви на Заході заарештовані, направили їх в Україну, але більше нікому нічого не винні, розвиваємося своїм шляхом. Тут тоді не відбудеться ні демілітаризації, ні деімперіалізації Росії, ні звільнення регіонів і повернення Росії в нормальний шлях розвитку. Тоді це означатиме ще десятиліття гниття з непередбачуваним результатом. І "імперія", і її агресія в цій ситуації можуть повернутися", ‒ сказав він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни-Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші прогнози про розвал Росії:

Володимир Путін Ілля Пономарьов розпад Росії
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