Китайський буддійський монастир може стати притулком для Путіна - російський опозиціонер

Путіна намагатимуться вбити в Росії, притулком може стати для нього Китай / Колаж фото Reuters

Після поразки РФ у війні проти України російського диктатора Володимира Путіна будуть намагатися вбити і не можна виключати, що це вийде зробити. "Мирну" старість йому може забезпечити Китай. Так вважає російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє ТСН.ua.

Саме Китай може стати єдиною країною, в якій Путін зможе сховатися від вбивства або міжнародного трибуналу. Піонтковський вважає, що навіть президент Туреччини Ердоган не зможе "врятувати" Путіна.

"У Росії його все одно вб'ють. Або його вб'ють ультра фашисти, які не зможуть пробачити йому поразку Росії. Або він буде засуджений до страти трибуналом наступною російською владою. Жодна західна країна, не та ж Туреччина, не можуть йому гарантувати, що його не видадуть міжнародному трибуналу. Президент Китаю Сі Цзіньпін може твердо гарантувати йому життя і ніхто від нього навіть не буде потім вимагати видачі Путіна. Всі будуть задоволені, що він тихо доживає своє життя в буддійському монастирі", — говорить Піонтковський.

Раніше Андрій Піонтковський заявляв, що у випадку подальших успіхів ЗСУ на фронті у Росії відбудеться переворот, який призведе до повалення Володимира Путіна. Натомість тим, хто прийде до влади в Росії, потрібно буде призначити кого-небудь винним.

Він також вважає, що Путін змінив концепцію війни в Україні й тепер має дві мети - підірвати Запорізьку АЕС та звинуватити у цьому Україну. Таким чином він хоче зупинити наступ української армії. У випадку удару по захопленій атомній станції в Енергодарі, війна буде неможлива.

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