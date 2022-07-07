"Пропаганда та геноцид": у Зеленського різко відповіли на маячню Путіна в Держдумі

Подоляк висловився про погрози Путіна / УНІАН, ОПУ

В Офісі президента відверто висловилися про сьогоднішні заяви лідера країни-агресора Володимира Путіна.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, немає ніякого плану "колективного Заходу", є лише конкретна російська армія, яка увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.

Так український чиновник прокоментував слова Путіна, де той звинуватив Захід у розв'язуванні війни в Україні.

"Все інше - примітивна пропаганда. Тому мантра Путіна про "війну до останнього українця" - ще один доказ продуманого російського геноциду", - резюмував Подоляк в Twitter.

Заяви Путіна в Держдумі

Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія нібито "всерйоз-то ще нічого не починала" - в рамках своєї військової агресії в Україні. Про це він сказав під час свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", — сказав диктатор.

Також Путін під час зустрічі з Держдумою і лідерами фракцій відкрито підтримав ідею прирівняти статус бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР" до російських військових.

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