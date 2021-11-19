Джо Байден передає свої повноваження віце-президенту США: у Білому домі повідомили подробиці

Джо Байден передасть повноваження Камалі Харріс/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден тимчасово передасть повноваження віце-президенту Камалі Харріс. Причиною цьому стане щорічний медогляд, під час якого політик перебуватиме під наркозом.

"Як і у випадку, коли президент Джордж Буш-молодший проходив аналогічну процедуру в 2002 і 2007 роках, слідуючи процедурі, передбаченій Конституцією, президент Байден передасть повноваження віце-президенту на короткий проміжок часу, коли він буде перебувати під анестезією. У цей час віце-президент працюватиме зі свого кабінету в Західному крилі",- передає слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі видання The Hill.

читайте такожБайден не готовий до зустрічі з Путіним: у Білому домі зробили заяву у відповідь на анонс КремляЗа її словами, Білий дім опублікує короткий виклад результатів обстеження Байдена в п'ятницю ввечері. Також Псакі зазначила, що передача повноважень, поки президент перебуває під наркозом, не є чимось незвичайним.

Раніше ми повідомляли, що в Мережі опублікували відеозапис, на якому американський президент Джо Байден понад хвилину просто сидить із закритими очима під час конференції в Глазго. Користувачі Мережі допустили, що він заснув.

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